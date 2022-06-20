Kể từ ngày 22/6/2022, 'nghị lực và bền bỉ', 3 con giáp sở hữu ý chí kiên cường, đường công danh sự nghiệp thăng tiến không ngớt, thần tài đích thân giúp đỡ, vận trình sắp tới trải đầy tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 20/06/2022 15:20

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 22/6/2022 có tới 3 con giáp may mắn sở hữu sự nghiệp ổn định, tài lộc dồi dào, thần tài giúp đỡ nên vận trình sắp tới trải đầy cơ hội phất lên trông thấy.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà họ được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi Mùi rơi vào khó khăn. 

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 22/6/2022 con đường hậu vận của người tuổi Mùi có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, mọi thứ thuận lợi, dễ dàng, có thể đạt được nhiều thành tựu lớn. Cụ thể, sự nghiệp sắp tới nhờ luôn chăm chỉ làm việc nên được sếp công nhận thực lực và sắp sửa giao phó cho con giáp này các dự án quan trọng. Vì vậy hãy cố gắng làm thật tốt để có cơ hội thăng quan tiến chức trong nay mai. 

Ngoài ra về mảng kinh doanh đầu tư, con giáp may mắn này còn có sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi dự án đầu tư trước đó nay đã bắt đầu sinh lời và giúp cho người tuổi Mùi có được nguồn thu nhập dồi dào đáng nể. 

Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên bỏ ra thời gian của mình để dành cho những thân yêu, đừng đẩy họ càng ngày càng ra xa chỉ vì ham công, tiếc việc. 

Con giap may man 1

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 22/6/2022 con đường hậu vận của người tuổi Mùi có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, mọi thứ thuận lợi, dễ dàng, có thể đạt được nhiều thành tựu lớn. Cụ thể, sự nghiệp sắp tới nhờ luôn chăm chỉ làm việc nên được sếp công nhận thực lực và sắp sửa giao phó cho con giáp này các dự án quan trọng. Vì vậy hãy cố gắng làm thật tốt để có cơ hội thăng quan tiến chức trong nay mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 22/6/2022 người tuổi Sửu sẽ có đường quan lộ thênh thang. Nhờ luôn làm việc chăm chỉ, Sửu không chỉ được động nghiệp công nhận thực lực mà đến cả sếp cũng bắt đầu trao thêm niềm tin vào con giáp này, từ đó mở ra cơ hội hoàn hảo để Sửu bay cao trong thời gian tới. 

Công việc kinh doanh tưởng chừng như đang rơi vào bế tắc nay cũng đã bắt đầu tìm được lối ra khi có sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi Sửu chỉ cần làm theo những hướng dẫn chắc chắn sẽ thu về khoản tiền lớn trong năm nay. 

Tuy nhiên, việc có được thành công quá sớm cũng đi kèm với những lời đàm tiếu, xỉa xói từ người ngọi nên Sửu cũng đừng bận tâm về điều đó bởi muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì cũng phải chịu đựng những cảm giác vô cùng khó chịu. Việc của tuổi Sửu là tiếp tục trau dồi bản thân để ngày càng tiến xa hơn.

Con giap may man 2

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 22/6/2022 người tuổi Sửu sẽ có đường quan lộ thênh thang. Nhờ luôn làm việc chăm chỉ, Sửu không chỉ được động nghiệp công nhận thực lực mà đến cả sếp cũng bắt đầu trao thêm niềm tin vào con giáp này, từ đó mở ra cơ hội hoàn hảo để Sửu bay cao trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 22/6/2022, người tuổi Dậu có nhiều cơ hội nhận được lời đề bạt, thăng tiến nhờ vào cách thể hiện xuất sắc trong quá trình làm việc. Thậm chí, nếu làm tốt trong tháng này họ còn được đề xuất cho tăng lương như là phần thưởng xứng đáng giành cho con giáp may mắn này. 

Sự nhạy bén, tinh tế mang tới cho con giáp này cơ hội rõ rệt để làm đầy túi tiền của mình.

Dẫu vậy, thời gian tới người tuổi Dậu cũng nên giành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Đặc biệt là sức khỏe, đừng vì mải mê kiếm tiền mà khiến cơ thể mình bị ảnh hưởng nhé. 

Kể từ ngày 22/6/2022, 'nghị lực và bền bỉ', 3 con giáp sở hữu ý chí kiên cường, đường công danh sự nghiệp thăng tiến không ngớt, thần tài đích thân giúp đỡ, vận trình sắp tới trải đầy tiền bạc - Ảnh 3

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 22/6/2022, người tuổi Dậu có nhiều cơ hội nhận được lời đề bạt, thăng tiến nhờ vào cách thể hiện xuất sắc trong quá trình làm việc. Thậm chí, nếu làm tốt trong tháng này họ còn được đề xuất cho tăng lương như là phần thưởng xứng đáng giành cho con giáp may mắn này - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

Tử vi 10 ngày tới (21/6 - 30/6), 3 con giáp sở hữu tư chất thông minh hơn người, sự nghiệp bay cao, quý nhân giúp đỡ phát tài phát lộc, vận trình phía trước trải đầy may mắn, chỉ cần nắm bắt ắt có được thành công mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới (21/6 - 30/6), 3 con giáp sở hữu tư chất thông minh hơn người, sự nghiệp bay cao, quý nhân giúp đỡ phát tài phát lộc, vận trình phía trước trải đầy may mắn, chỉ cần nắm bắt ắt có được thành công mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới cho biết, có tới 3 con giáp may mắn sở hữu tài lộc hiếm có, quý nhân giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh, cơ hội rộng mở thăng tiến trong sự nghiệp, chỉ cần nắm được ắt có điều mình mong muốn bấy lâu.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn 12 con giáp tử vi ngày 22/6 tử vi tháng 6 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 45 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 10 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 45 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 0 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 16 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026