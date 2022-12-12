Kể từ ngày 14/12/2022, Ngọc Hoàng chốt sổ danh sách vàng, 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, sự nghiệp bay cao chót vót, tài lộc nhân đôi, vận trình suôn sẻ, may mắn ngập tràn

Xem tử vi của 12 con giáp cho biết, kể từ ngày 14/12/2022 con đường hậu vận của tuổi Sửu sẽ có một vận trình trải đầy may mắn, thuận lợi và suôn sẻ cho sự nghiệp của Sửu. Trong công việc được bạn bè giúp đỡ, được cấp trên trọng dụng, chỉ cần có màn thể hiện tốt con giáp này hoàn toàn có thể nghĩ đến vị trí cao hơn trong tương lai.

Vận trình của tuổi Sửu trong khoảng thời gian đầu năm nay gặp khá nhiều trở ngại và thách thức, khó khăn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Nhưng dù bản thân vất vả, con giáp này vẫn sở hữu ý chí mạnh mẽ, kiên cường cũng chính vì vậy trong khoảng thời gian tới đây những sự nỗ lực của bạn cũng được đền đáp xứng đáng.

Giai đoạn tới vận trình tài lộc của bản mệnh cũng vượng không kém sự nghiệp. Chỉ cần con giáp này, tích cực hơn, tránh thụ động ngồi chờ. Dù bạn làm công ăn lương, hay tự kinh doanh thì thu nhập đều bùng nổ. Có điều, chớ vội vàng mở rộng quy mô hoặc ôm quá nhiều hàng hóa một lúc kẻo rơi đúng vào thời điểm vận khí xấu mà hao hụt, tiêu tán. Nên thận trọng vừa làm vừa thăm dò thị trường, chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà thiệt hại.

Trong khoảng thời gian đầu năm 2022, vận thế của tuổi Thìn rất kém do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên cuộc sống có nhiều khó khăn, làm gì cũng đổ sông đổ bể.

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 14/12/2022 cho biết vận trình tuổi Thìn khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Một số người tuổi này còn vận may độc đắc, trúng số tiền tỷ dễ như chơi. Tiền về ngày một nhiều giúp bản mệnh có được cuộc sống ấm no đủ đầy.

Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong khoảng thời gian cuối năm 2022 này cho biết, vận trình của người tuổi Mão sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn, thậm chí còn gặp được vận may tiền tỷ.

Tuy nhiên, trong vài ngày vừa qua của thang 12, tuổi Mão không mấy khả quan, bạn đã phải chịu đựng những điều tiếng, tranh chấp, sự nghiệp bị trì trệ, bị cản trở may mắn trong việc kiếm tiền và nhiều bệnh tật hoặc thảm họa.

Kể từ ngày 14/12/2022, con đường hậu vận của tuổi Mão sẽ phất lên trông thấy, họ được sao Thiên Hỷ chiếu tới giúp cho con giáp này có thêm nhiều may mắn và cơ hội kiếm tiền hơn. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định.

Kể từ ngày 14/12/2022, con đường hậu vận của tuổi Mão sẽ phất lên trông thấy, họ được sao Thiên Hỷ chiếu tới giúp cho con giáp này có thêm nhiều may mắn và cơ hội kiếm tiền hơn - Ảnh minh họa: Internet

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