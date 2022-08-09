Kể từ ngày 10/8/2022, Thần Tài thả trúng hũ vàng, 3 con giáp tha hồ 'thu tài gom lộc', giàu nhanh chóng mặt, cả đời không lo nghèo khó, mua nhà sắm xe mà tiền vẫn đầy két

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 05:32

Tử vi 12 con giáp cho biết, 3 con giáp này có nhiều chuyển biến tích cực, nhận lộc Thần Tài, tha hồ gom của, giàu nhanh chóng mặt.

Tuổi Dần

Kể từ ngày 10/8, phúc khí của người tuổi Dần vô cùng dồi dào, vận khí lên cao, tài lộ rộng mở, đồng thời lại có quý nhân trợ giúp trong công việc. Chính vì thế, người tuổi Dần sẽ liên tiếp thu được những kết quả tốt nhất, đem lại nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh và vô cùng đại cát đại lợi.

Vận đỏ của người tuổi Dần trong thời điểm này cực kì tốt. Thời điểm này, may mắn nối tiếp may mắn đến với người tuổi Dần. Không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện đều sẽ thành công.

Người tuổi Dần làm việc gì cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi thứ như được an bày nên tuổi này có vận may phơi phới. Con giáp này cũng có khả năng sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ.

Kể từ ngày 10/8/2022, Thần Tài thả trúng hũ vàng, 3 con giáp tha hồ 'thu tài gom lộc', giàu nhanh chóng mặt, cả đời không lo nghèo khó, mua nhà sắm xe mà tiền vẫn đầy két - Ảnh 1
Kể từ ngày 10/8, phúc khí của người tuổi Dần vô cùng dồi dào, vận khí lên cao, tài lộ rộng mở, đồng thời lại có quý nhân trợ giúp trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Kể từ ngày mai, thứ 4 ngày 10/8, khi được Thần Tài điểm mặt chỉ tên, không chỉ chính tài đại cát, đại lợi, đem lại nguồn thu chính rủng rỉnh mà tuổi Thìn còn sẽ nắm trong tay thời cơ tốt có lợi cho việc đầu tư, kinh doanh. Tài vận của con giáp vô cùng vượng phát, chính tài và thiên tài đều rộng mở, thu nhập đi lên phi mã.

Tuổi Thìn trong thời điểm này sẽ nhận được những niềm vui bất ngờ, tài lộc dồi dào bỗng chốc có được nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Người tuổi Thìn sẽ gặp may mắn về tiền bạc, con giáp này có thể có vận may đỏ đen hoặc bốc thăm trúng thưởng ngoài mong đợi. 

Với sự nỗ lực ko ngừng, tài vận của Thìn sẽ chuyển biến rất tốt. Không những thế, trên con đường công danh sự nghiệp, khởi đầu xuất hiện những thời cơ mới tốt đẹp hơn Thìn nghĩ và từ đó cuộc sống sở hữu thể nói là bước sang một trang mới hoàn toàn.

Kể từ ngày 10/8/2022, Thần Tài thả trúng hũ vàng, 3 con giáp tha hồ 'thu tài gom lộc', giàu nhanh chóng mặt, cả đời không lo nghèo khó, mua nhà sắm xe mà tiền vẫn đầy két - Ảnh 2
Kể từ ngày mai, thứ 4 ngày 10/8, khi được Thần Tài điểm mặt chỉ tên, không chỉ chính tài đại cát, đại lợi, đem lại nguồn thu chính rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào ngày mai (10/8), người tuổi Dậu vận trình nhuận phát, may mắn phủ đầy. Con giáp này thu về ko ít lợi nhuận, cuộc sống thoải mái, dư dả. Đặc trưng, vào giai đoạn này, Dậu sẽ nhận niềm vui bất thần về tài lộc. Đây là món quà mà ơn trên ban cho con giáp này vì đã làm việc siêng năng.

Tài vận của Dậu trong thời điểm này cũng tăng lên đáng kể. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc Dậu nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể "cá kiếm" được khối tài sản to lớn. Dự kiến, cuộc sống tuổi Dậu sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc đến vài năm sau.

Tuổi Dậu sống dĩ hòa vi quý nên luôn sở hữu quý nhân phù trợ. So với những con giáp khác, người tuổi Dậu được trời ban nhiều phước lành hơn, con giáp này cũng thuận tiện gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, ít lúc nào gặp thất bại.

Kể từ ngày 10/8/2022, Thần Tài thả trúng hũ vàng, 3 con giáp tha hồ 'thu tài gom lộc', giàu nhanh chóng mặt, cả đời không lo nghèo khó, mua nhà sắm xe mà tiền vẫn đầy két - Ảnh 3
Vào ngày mai (10/8), người tuổi Dậu vận trình nhuận phát, may mắn phủ đầy, con giáp này thu về ko ít lợi nhuận, cuộc sống thoải mái, dư dả - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần đồng tiên tri dự đoán chuẩn xác 99%, thứ 3 ngày 9/8/2022, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, làm 1 lãi 10, tiền về như nước lũ, vượt lên đổi đời ngoạn mục

Thần đồng tiên tri dự đoán chuẩn xác 99%, thứ 3 ngày 9/8/2022, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, làm 1 lãi 10, tiền về như nước lũ, vượt lên đổi đời ngoạn mục

3 con giáp dưới đây tài lộc dồi dào, tin vui bất ngờ gõ cửa, làm đâu thắng đó, kiếm tiền siêu đỉnh, đổi đời nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi thứ 4

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng