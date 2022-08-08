Kể từ ngày 9/8/2022, 'ngày đẹp số tròn', 3 con giáp đổi đời giàu sang, phát tài phát lộc, trời ban phú quý, cả đời ăn sung mặc sướng, một đời viên mãn

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 19:53

3 con giáp dưới đây có cơ hội đổi đời, thời tới cản không kịp, liên tiến đón vận may, cuộc sống về sau an nhàn sung túc.

Tuổi Sửu

Kể từ ngày mai, thứ 3 ngày 9/8, do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp tuổi Sửu nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi này. Tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong thời điểm này. Khối tài sản của Sửu tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc.

Chỉ cần kiên trì ắt sẽ thu được những kết quả tốt nhất. Vận khí của người tuổi Sửu từ trước đến nay vô cùng dồi dào, cho dù làm ở bất cứ ngành nghề nào cũng đều thu về thành tựu xuất sắc, không phải buồn phiền vì tiền bạc

Tài vận của con giáp tuổi Sửu đặc biệt hồng phát, nguồn thu chính tăng lên không ngừng, làm việc gì hay đi đến đâu cũng có thêm khoản tiền bạc không nhỏ. Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội thăng tiến, làm một mà thu ba thu bốn, nhanh chóng khẳng định vị thế bản thân trong công việc, sẽ khiến người khác phải nể phục. 

Kể từ ngày 9/8/2022, 'ngày đẹp số tròn', 3 con giáp đổi đời giàu sang, phát tài phát lộc, trời ban phú quý, cả đời ăn sung mặc sướng, một đời viên mãn - Ảnh 1
Kể từ ngày mai, thứ 3 ngày 9/8, do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp tuổi Sửu nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo, kể từ ngày 9/8 trở đi là thời điểm may mắn với người tuổi Ngọ. Bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao. Tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Ngọ càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở.

Do vận quý nhân hưng phát , cao nhân dẫn đường chỉ lối, người tuổi Ngọ có thể thay đổi cục diện, thu về không ít thành công và nhanh chóng trở nên giàu có. Thần Tài soi sáng nên vận thế khởi sắc, công việc trở nên ổn định. Các khoản thu nhập của con giáp này cũng vì thế mà tăng cao, không còn phải lo lắng vì cơm áo gạo tiền nữa.

Các nguồn thu phụ của người tuổi Ngọ tăng lên phi mã, cộng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân nên vận thế đảo chiều, tin vui liên tiếp đến với con giáp này. Thời gian này là thời kỳ đại phát tài của người tuổi Ngọ, con giáp này phát hiện ra rất nhiều cơ hội kinh doanh, đầu tư kiếm lời.

Kể từ ngày 9/8/2022, 'ngày đẹp số tròn', 3 con giáp đổi đời giàu sang, phát tài phát lộc, trời ban phú quý, cả đời ăn sung mặc sướng, một đời viên mãn - Ảnh 2
Tử vi dự báo, kể từ ngày 9/8 trở đi là thời điểm may mắn với người tuổi Ngọ, bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp tốt số, được Thần Tài chiếu cố, dễ dàng đạt được thành công hơn người. Trong thời điểm này, con giáp tuổi Dậu sẽ phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh nắm bắt những cơ hội hiếm có để nhân đôi, nhân ba khối tài sản của mình. 

Kể từ ngày mai, thứ 3 ngày 9/8, người tuổi Dậu bước vào cục diện Thái Tuế tương hợp, có được sự hỗ trợ của Thái Tuế, vận thế của con giáp này tương đối hanh thông. Con giáp này có thể nhanh chóng chuyển bại thành thắng, gặp hung hóa cát, làm việc gì cũng suôn sẻ và nhận được tin vui về việc tăng chức tăng lương.

Thời điểm này, vận thế đảo chiều, người tuổi Dậu có nhiều sự đột phá trong cuộc sống đặc biệt là về tài vận. Mọi chuyện xui xẻo về tiền bạc đều được hóa giải, tiền bạc luôn tràn ngập két. Những ngày tháng khó khăn đã kết thúc, con giáp này có thể tận hưởng một cuộc sống giàu sang phú quý.

Kể từ ngày 9/8/2022, 'ngày đẹp số tròn', 3 con giáp đổi đời giàu sang, phát tài phát lộc, trời ban phú quý, cả đời ăn sung mặc sướng, một đời viên mãn - Ảnh 3
Kể từ ngày mai, thứ 3 ngày 9/8, người tuổi Dậu bước vào cục diện Thái Tuế tương hợp, có được sự hỗ trợ của Thái Tuế, vận thế của con giáp này tương đối hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ hôm nay (8/8/2022), 'đại hỷ lâm môn', 3 con giáp hứng trọn mưa lộc trời, vươn tới đỉnh phú quý, cả đời hưởng phước, giàu có nhất họ

Từ hôm nay (8/8/2022), 'đại hỷ lâm môn', 3 con giáp hứng trọn mưa lộc trời, vươn tới đỉnh phú quý, cả đời hưởng phước, giàu có nhất họ

Tử vi 12 con giáp dự báo, từ hôm nay, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, ngồi không cũng giàu nứt đố đổ vách, làm gì cũng thuận lợi, vận trình thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 33 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng