Tuổi Mão

Tử vi học có nói, đúng 3h sáng ngày 12/7 âm lịch, tuổi Mão sẽ bất thần đổi vận, sự nghiệp sở hữu bước ngoặt ko ngờ, tài vận cũng dồi dào chỉ trong một đêm. Dự kiến, nếu may mắn hơn, cuối tháng tuổi Mão sẽ tạo dựng được khối tài sản kha khá.

Cát tinh Thiên Tài nhập mệnh, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền tài dồi dào. Nhờ đó, tuổi Mão ko cần đau đầu vì tiền, cuộc sống trở nên thoải mái, vui vẻ hơn. Được thần may mắn phù hộ, vận may mắn ập đến, lại được quý nhân phù trợ nên con giáp này có thể gặp hung hóa cát, biến nguy thành cơ, mọi việc trở nên thuận buồm xuôi gió.