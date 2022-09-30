Kể từ ngày (1/10/2022), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp trúng số tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp hanh thông, tài lộc nhân đôi, tiền về ngập lối đi trong nhà

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 10:10

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày (1/10/2022) có tới 3 con giáp may mắn sở hữu vận may sáng chói, sự nghiệp tương lai rộng mở, tài lộc nhân đôi, tiền bạc chảy về túi như thác đổ, cuộc sống phía trước may mắn đủ điều.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là những người có tính tình cần mẫn và rất chăm chỉ, với con giáp này, lao động chính là vinh quang, và chỉ có lao động thì mới mong có được cuộc sống sung túc, đủ đầy.Không những vậy, tuổi Dậu còn là những người có khả năng kiếm tiền, và khả năng quản lý tài chính của bản thân cũng như gia đình rất tốt.

Kể từ ngày 1/10/2022 cho biết con đường hậu vận của tuổi Dậu diễn ra tương đối tốt đệp về mọi mặt. Họ có phúc tinh soi chiếu, vận quý nhân dồi dào, giúp hóa giải nguy nan, biến hung thành cát, vận trình cứ thế diễn ra thuận lợi. Công việc nhờ thế ngày càng phát triển, tài lộc dồi dào viên mãn.

Ngoài ra, tuổi Dậu có điểm tựa vững chắc là người thân. Đây chính là quý nhân có thể giúp Dậu hóa giải nguy nan khi cần thiết. Chính vì vậy đừng mải mê giành nhiều thời gian cho công việc mà hãy để ý đến họ một xíu nhé bởi sau tất cả gia đình mới là quan trọng nhất. 

con giap 1
Kể từ ngày 1/10/2022 cho biết con đường hậu vận của tuổi Dậu diễn ra tương đối tốt đệp về mọi mặt. Họ có phúc tinh soi chiếu, vận quý nhân dồi dào, giúp hóa giải nguy nan, biến hung thành cát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong khoảng thời gian tới đây mọi chuyện sẽ diễn ra tương đôi tốt đẹp với tuổi Dần khi được vị thần may mắn chăm sóc, có quý nhân giúp đỡ trong mọi việc. Dù có làm gì đi nữa thì tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 và thu được 10 thì càng vui vẻ lạc quan và càng thu hút nhiều tài sản hơn. Đặc biệt, tử vi 12 con giáp cho biết kể từ ngày (1/10/2022) hổ sẽ là con vật giàu nhất thế giới khi được thần tài bao bọc. 

Dưới sự che chở của Cát Tinh, chú Hổ như rồng mọc thêm cánh, bay nhanh hơn, bay xa hơn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sự nghiệp của Dần phất lên như diều gặp gió.Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đường tài lộc cũng bay cao không kém, các dự án kinh doanh vốn đã chìm nghỉm từ trước thì nay với sự giúp sức của quý nhân đã phát triển trở lại và mang tới khoản tiền khủng lồ cho con giáp này. 

con giap 2
Dưới sự che chở của Cát Tinh, chú Hổ như rồng mọc thêm cánh, bay nhanh hơn, bay xa hơn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sự nghiệp của Dần phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cả đời luôn có cát tinh soi chiếu, vận thế bẩm sinh rất tốt đẹp. Đặc biệt trên con đường phát triển sự nghiệp, con giáp này sẽ luôn có cao nhân dẫn đường chỉ lối đến thành công.

Ngoài ra, con giáp này lại có tính cách mạnh mẽ, nhiều hoài bão, luôn cầu thị, cầu tiến để có được cuộc sống tốt đẹp nhất, sung túc nhất. Tử vi học cho biết trong khoảng thời gian sắp tới với năng lực xuất chúng, khát vọng làm giàu và vận may bẩm sinh,  con giáp này sẽ nhanh chóng thực hiện được ước mơ của bản thân, nhanh chóng thành công trong sự nghiệp cũng như bước chân vào thế giới giàu sang, phú quý khiến người người ganh tị. 

con giap 3
Tử vi học cho biết trong khoảng thời gian sắp tới với năng lực xuất chúng, khát vọng làm giàu và vận may bẩm sinh,  con giáp này sẽ nhanh chóng thực hiện được ước mơ của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Sau hôm nay (30/9/2022), Thần Tài nổ hủ, 3 con giáp may mắn hưởng trọn phúc lộc vô biên, cuộc sống lên hương, sự nghiệp tình duyên hanh thông, thuận lợi đủ đường

Sau hôm nay (30/9/2022), Thần Tài nổ hủ, 3 con giáp may mắn hưởng trọn phúc lộc vô biên, cuộc sống lên hương, sự nghiệp tình duyên hanh thông, thuận lợi đủ đường

Theo tử vi 12 con giáp sau hôm nay có đến 3 con giáp may mắn tài lộc vượng phát, tiền chảy về túi nhiều vô kể, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, cuộc sống sắp tới vạn sự bình an.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 43 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10