Kể từ mùng 11/2 âm lịch, 3 con giáp tranh hết tinh tú, thành công vượt bậc, tiền về trĩu túi

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 17:00

Cát thần chiếu mệnh bảo đảm cho 3 con giáp này có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu.

Tuổi Thân

Bước vào thời điểm từ 11/2 âm lịch, người tuổi Thân được trao khá nhiều cơ hội thuận lợi. Họ được cấp trên trao cơ hội thăng tiến hoặc nhận được tiền thưởng rất cao. Tài lộc lại càng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Cát thần chiếu mệnh bảo đảm cho mệnh chủ có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. 

Người làm ăn kinh doanh nên chọn đầu tư, mở rộng thị trường, thu hút khách hàng từ thời điểm này, ắt sẽ được đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Tuy nhiên, làm ăn có lời lãi đến đâu, bản mệnh cũng cần phải biết chú ý tiết kiệm, tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá trán. 

Kể từ mùng 11/2 âm lịch, 3 con giáp tranh hết tinh tú, thành công vượt bậc, tiền về trĩu túi - Ảnh 1
Từ 11/2 âm lịch, người tuổi Thân được trao khá nhiều cơ hội thuận lợi - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Dù gặp nhiều khó khăn, vấp ngã, tuổi Ngọ vẫn không chịu lùi bước, quyết thực hiện đến cùng. Tuổi Ngọ thường phải sống xa gia đình mới gây dựng được sự nghiệp, gặt hái thành công. Tử vi có nói, từ ngày 11/2 âm lịch, vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng. Tiền bạc, sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm đều suôn sẻ và có bước tiến mới. 

Cụ thể, tuổi Ngọ sẽ được quý nhân phù trợ nên hiệu quả công việc sẽ đạt được gấp đôi mặc dù sự cố gắng bỏ ra không nhiều. Mỗi bước đi của tuổi Ngọ đều có người giúp đỡ nên chuyện dữ hóa lành, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Tuổi Ngọ sẽ có một khoản thu lớn. 

Kể từ mùng 11/2 âm lịch, 3 con giáp tranh hết tinh tú, thành công vượt bậc, tiền về trĩu túi - Ảnh 2
Từ ngày 11/2 âm lịch, vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi con giáp cho thấy, bắt đầu từ 11/2 âm lịch, tuổi Dậu khởi sắc, mưu sự dễ thành. Công việc tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó. Cơ hội thăng tiến rộng mở, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, sẽ được cấp trên đánh giá cao. Nếu đang tìm kiếm công việc, bạn sẽ được thỏa nguyện. 

Tình cảm phong phú đa sắc, đời sống hôn nhân hòa hợp, các cặp vợ chồng đón tin vui về con cái. Đây là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đang yêu. Tuy nhiên, thời gian cảm giác yêu thương nồng cháy khá ngắn nên tính dần chuyện hôn nhân là vừa, tránh tình trạng để lâu tình yêu phai nhạt. 

Kể từ mùng 11/2 âm lịch, 3 con giáp tranh hết tinh tú, thành công vượt bậc, tiền về trĩu túi - Ảnh 3
Bắt đầu từ 11/2 âm lịch, tuổi Dậu khởi sắc, mưu sự dễ thành - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài hậu thuẫn 2 ngày cuối tuần (12/3 - 13/3), 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban

Thần Tài hậu thuẫn 2 ngày cuối tuần (12/3 - 13/3), 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban

Vận thế của 3 con giáp này sẽ có sự thay đổi trong 2 ngày cuối tuần nhờ được thần tài mở cửa và chiếu cố.

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