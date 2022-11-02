Kể từ mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều hết mực, đụng đâu cũng 'hái' ra tiền, 1 vốn 4 lời tha hồ gom bạc

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 23:40

Đây là 3 con giáp may mắn nhất từ mùng 10/10 âm lịch, dễ dàng chạm tay tới cơ hội, càng cố gắng càng được hưởng thành quả xứng đáng.

Tuổi Tỵ

Là con giáp may mắn từ mùng 10/10 âm lịch nên tuổi Tỵ sẽ đón nhiều tin vui liên tiếp. Nhờ gặp được quý nhân giúp đỡ cùng sự nỗ lực không ngừng, công việc của bản mệnh thuận buồm xuôi gió, cấp trên ghi nhận. 

Trong thời gian này, tuổi Tỵ hứa hẹn thăng hoa về tiền bạc nồng hậu. Bên cạnh thu nhập chính, bản mệnh còn kiếm được một khoản không nhỏ nhờ vào nghề tay trái.

Trong tình cảm, người độc thân tìm được niềm vui trong các cuộc gặp gỡ. Hãy cứ gia tăng gặp người khác giới, đến một lúc nào đó người ấy sẽ xuất hiện.

Kể từ mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều hết mực, đụng đâu cũng 'hái' ra tiền, 1 vốn 4 lời tha hồ gom bạc - Ảnh 1
Là con giáp may mắn từ mùng 10/10 âm lịch nên tuổi Tỵ sẽ đón nhiều tin vui liên tiếp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thành công của một cá nhân thường được tổng hợp bởi nhiều yếu tố, nhiều phương diện. Trong số đó, khả năng của bản thân là yếu tố mang tính quyết định khá lớn.

Người tuổi Thìn là con giáp may mắn nhất trần gian khi mà sở hữu những yếu tố khách quan khá tốt, trời sinh thông minh đĩnh ngộ, dường như chiến thắng người khác ngay từ vạch xuất phát.

Họ có năng lực cao, học hỏi cũng nhanh hơn người khác, nhờ thế mà không ngừng tiến bộ. Điều kiện bản thân sẵn có, lại tốt đến như vậy nên việc gì đến tay họ cũng được giải quyết ổn thỏa đâu ra đấy, kết quả thành công mỹ mãn, chẳng có gì ngạc nhiên khi bao người ngưỡng mộ.

Kể từ mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều hết mực, đụng đâu cũng 'hái' ra tiền, 1 vốn 4 lời tha hồ gom bạc - Ảnh 2
Người tuổi Thìn là con giáp may mắn nhất khi mà trời sinh thông minh đĩnh ngộ, dường như chiến thắng người khác ngay từ vạch xuất phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần Hợi Lục Hợp tương trợ cho các mối quan hệ của con giáp tuổi Dần từ mùng 10/10 âm lịch được hài hòa, vui vẻ. Khi bạn xem nhẹ mọi thứ, không quá kỳ vọng vào các mối quan hệ thì dường như chúng lại trở nên tốt đẹp hơn.

Ngũ hành tương sinh có thể mang lại tin vui về tài chính cho bản mệnh, khó khăn dường như đã qua đi và cuộc sống đã tốt hơn khi bạn có tiền. Nhiều người còn may mắn nhận được sự hỗ trợ của gia đình và người thân, số tiền tuy không nhiều nhưng đủ khiến bạn cảm động vì sự quan tâm của họ.

Kể từ mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều hết mực, đụng đâu cũng 'hái' ra tiền, 1 vốn 4 lời tha hồ gom bạc - Ảnh 3
Dần Hợi Lục Hợp tương trợ cho các mối quan hệ của con giáp tuổi Dần từ mùng 10/10 âm lịch được hài hòa, vui vẻ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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