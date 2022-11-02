Đúng 4 ngày tới (3/11 - 6/11), Ngọc Hoàng 'chốt' bảng vàng, 3 con giáp vận trình lên hương, tiền bạc chất đầy trong két, từ nay không lo cơm áo gạo tiền

Bạn có nằm trong danh sách bảng vàng này của Thần Tài không?

Tuổi Thân Vận trình của tuổi Thân trong 4 ngày tới khởi sắc rực rỡ, mà nổi bật nhất là mặt tình cảm với những người còn độc thân. Đào hoa nhập mệnh, những mối lương duyên sẽ tìm đến bạn, giúp bạn làm quen được với đối tượng vô cùng triển vọng. Hãy chủ động trong chuyện tình cảm, quan hệ của hai bạn sẽ ấm lên nhanh chóng. Người đã lập gia đình cũng sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc. Nửa kia và con cái chính là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày.

Trong 4 ngày tới là thời điểm mà bản mệnh nhận được nhiều tin vui nhất trong công việc. Những ai đang chờ đợi tin tức thi cử, bầu cử, đòi quyền lợi sẽ được phản hồi sớm, đa phần là phản hồi tích cực. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cũng dễ dàng đạt được mức lợi nhuận lớn, cốt là bạn tập trung cho kế hoạch của mình. Vận trình của tuổi Thân trong 4 ngày tới khởi sắc rực rỡ, mà nổi bật nhất là mặt tình cảm, công việc. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ làm công ăn lương có một túi tiền rủng rỉnh trong 4 ngày tới vì bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu. Chắc chắn chẳng có cấp trên nào lại không sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng hậu hĩnh cả.

Tuy nhiên, bạn cần phải chấp nhận một điều là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ thấp uy tín, vì thế điều bạn cần làm là bỏ ngoài tai những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình. Người làm ăn có thể nhận được tin vui vào thời gian này. Với con mắt tinh đời của mình, bạn có thể phát hiện ra những cơ hội làm ăn quý giá, thậm chí trở thành người dẫn đầu xu hướng. Tuy nhiên, con giáp phát tài này vẫn cần chú ý chi tiêu chừng mực, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng cháy túi. Người tuổi Ngọ làm công ăn lương có một túi tiền rủng rỉnh trong 4 ngày tới vì bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão So với thời gian trước, tử vi tuổi Mão trong 4 ngày tới nhiều điềm lành, may mắn. Có thêm sự hỗ trợ của cát tinh nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. Dù không kiếm được nhiều tiền như những con giáp khác, song họ lại có thời gian bình hòa, ổn định, hầu như không có trở ngại hay khó khăn gì. Về mặt tình cảm, 4 ngày tới tuổi Mão có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Những người độc thân dễ tìm được 1 nửa ưng ý và tiến đến mối quan hệ lâu dài, nhiều hứa hẹn. Về mặt sức khỏe, tuổi Mão cũng không cần phải lo lắng gì khi họ luôn duy trì được tình trạng tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, có thời gian tập trung cho công việc và hưởng thụ cuộc sống. So với thời gian trước, tử vi tuổi Mão trong 4 ngày tới nhiều điềm lành, may mắn. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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