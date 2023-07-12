Điểm mặt 3 con giáp giàu sang phú quý, cơ hội mới ồ ạt kéo đến, thăng quan tiến chức bất ngờ, thu hút đối phương mọi mặt trận từ giữa tháng 7/2023

Tâm linh - Tử vi 12/07/2023 12:36

Các con giáp này vô cùng chăm chỉ, cả khi đã có một công việc có thu nhập khá cao thì họ vẫn cố tìm cách để kiếm việc làm thêm tăng thu nhập

Tuổi Tý

Tuổi Tý công việc không như ý muốn, làm gì cũng nên thận trọng kẻo có kẻ phá hại. Bản mệnh cũng cần cải thiện đó là tốc độ và chất lượng làm việc, đừng quá an toàn và trì hoãn. Bù lại, về mặt tài chính, những ai làm công việc tự do hoặc có nghề tay trái thì không lo thiếu tiền, thiếu khách. Con giáp này vô cùng thoáng tính, niềm nở nên lộc vào nhiều, nhiều người còn có lộc ăn uống, quà cáp.

Vận trình tình cảm lại không được như ý muốn. Có người sinh sự vô cớ nên bao công sức, cố gắng của con giáp này đều dễ thành công cốc, tốt nhất đừng cố đấm ăn xôi. Cũng đừng quá thân với bất kỳ ai kẻo có ngày bị chơi xấu lại giật mình.

Điểm mặt 3 con giáp giàu sang phú quý, cơ hội mới ồ ạt kéo đến, thăng quan tiến chức bất ngờ, thu hút đối phương mọi mặt trận từ giữa tháng 7/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bản mệnh dễ được cấp trên khen ngợi nhờ thành tích gần đây, một số người làm quản lý, cấp trên thì nhanh hoàn thành công việc, có trách nhiệm nên không ai bắt lỗi được, nhưng chú ý đừng lấy uy quyền mà ức hiếp mọi người nhé. Thế nhưng dù được cục diện hai hành Thổ tương hòa xoa dịu những mâu thuẫn trong các mối quan hệ thì Sửu cũng không nên chủ quan. Nay có thể sẽ có xô xát, cãi cọ, bực tức nhưng hãy kiềm chế, 1 điều nhịn thì 9 điều lành, nó rất tốt cho bản thân bạn. 

Tài lộc rơi vào tình trạng thụt lùi nhanh do lâm Tương Xung. Dễ mất tiền cho công an giao thông hoặc vung tiền không đúng nơi đúng chốn. Đã có cồn trong người thì không nên lái xe, đã có tiền thì đừng ham vài đồng lãi mà cho người ta vay.

Điểm mặt 3 con giáp giàu sang phú quý, cơ hội mới ồ ạt kéo đến, thăng quan tiến chức bất ngờ, thu hút đối phương mọi mặt trận từ giữa tháng 7/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc cứ êm đềm cho đến hết ngày. Tuy nhiên tử vi khuyên bạn nên cân đối kinh tế trước khi quyết định làm việc lớn, đừng liều lĩnh mang khổ vào người. Nhờ Chính Tài nên Dần có thể cân đối được các khoản thu chi. Con giáp thông minh này cũng không ngần ngại đầu tư cho bản thân và con cái, đặc biệt là trong việc học. Bạn hiểu rằng việc đầu tư cho tri thức không bao giờ lỗ cả.

 

Mộc Thổ bất dung báo hiệu tình yêu không ổn. Các bạn trẻ phải học cách chấp nhận, không ai có thể yêu bạn cả đời được vì cuộc sống còn bao cơm áo gạo tiền. Bên cạnh đó bạn cũng nhớ phải quan tâm đến người thân nhiều hơn, đừng vì đồng tiền mà quên đi sự kề cạnh của người thân.

Điểm mặt 3 con giáp giàu sang phú quý, cơ hội mới ồ ạt kéo đến, thăng quan tiến chức bất ngờ, thu hút đối phương mọi mặt trận từ giữa tháng 7/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sách Trời đã chấm: 3 con giáp được TRẢI SẴN CHIẾU VÀNG, tài lộc vượng phát, sự nghiệp bứt phá, tiền chất chật nhà, tinh thần phơi phới hân hoan bội phần từ sau ngày Tam Nương 14/7

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Công việc suôn sẻ giúp 3 con giáp này cải thiện thu nhập, kiếm được tiền tỷ trong thời gian ngắn nên đời sống tinh thần của họ cũng phơi phới hân hoan bội phần.

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