Điểm danh 3 con giáp đúng ngày 1/5 tới này tài lộc mới bùng nổ, vận may không thể cản nổi, vạn sự hanh thông phất lên như diều gặp gió

Những ngày trước kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ là tuyệt vời đối với tuổi Dậu khi bạn hoàn tất được mọi việc trước khi nghỉ ngơi, nhờ thế mà không còn chút vướng bận nào nữa. Sau 1/5, bạn cũng có cơ hội gặp gỡ, tụ tập với bạn bè và họ gợi ý cho bạn những cơ hội hợp tác vô cùng bất ngờ. Tất nhiên, bạn có thể không thích tất cả những người xuất hiện tại sự kiện, nhưng may mắn vẫn len lỏi ở đâu đó, thể nên bạn đừng bỏ lỡ nhé.

Ngoài ra, đồ uống màu xanh lá cây sẽ rất may mắn cho bạn trong dịp này. Con giáp tuổi Dậu có thể chọn uống matcha, nước ép cần tây, nước ép dưa chuột, nước ổi... Vì thế đừng quên bổ sung những đồ uống này trong thực đơn của bạn nhé.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu chăm chỉ, trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Sửu có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Ngoài ra, người tuổi Sửu cũng là những con giáp rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Sửu sẽ đến từ 2023, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Sửu cũng được nâng cao.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần thường rất tinh ý trong các tình huống xã hội, có tư duy thực tế và làm mọi việc nghiêm túc. Họ tương đối chủ động trong công việc và thường dễ có cơ hội thăng tiến hơn những người khác. ‏

‏Đầu tháng 5/2023, vận thế của những con giáp tuổi Dần bùng nổ, từ vất vả chuyển sang thuận lợi trông thấy. Vận may cũng ập đến, ra ngoài gặp quý nhân, thành tựu được mọi người khen ngợi, cuộc sống trong tương lai sẽ ngày một tốt lên. ‏

‏Khoảng thời gian này rất tốt để cho bạn thăng quan tiến chức. Tuy nhiên lúc công việc ở thời kì đỉnh cao nhất thì bạn cũng sẽ tất bật ngược xuôi nhiều nhất. Đối diện với quỹ thời gian dành cho công việc khá lớn khiến bạn cảm thấy áp lực, mệt mỏi. Song, nhìn chung đây cũng vẫn là một tháng tiến triển đều đặn, càng làm càng dễ đạt thành tích cao, hứa hẹn kết quả vượt ngoài mong đợi khiến ai nhìn vào cũng không khỏi trầm trồ.‏

‏Tranh thủ khi vận thế đang tốt, con giáp này nên nỗ lực làm việc, họ sẽ dễ nhận được những kết quả rất xứng đáng, thậm chí là gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Thu nhập cũng theo đó tăng lên nhanh chóng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.