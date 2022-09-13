Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu từ 19h ngày 14/9, 3 con giáp tiền tài sáng chói đến hết năm 2022, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe không cần đắn đo

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 18:00

Tử vi 12 con giáp từ giai đoạn này đến hết năm 2022 cho thấy, có 3 con giáp thăng hoa trên mọi mặt trận, sự nghiệp tiền tài thành công rực rỡ, khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

 

Tuổi Dần

Người cầm tinh con Hổ vốn trời sinh thông minh, nhanh nhẹn và sống theo phong cách của riêng mình. Trên thực tế, tuổi Dần cũng là kiểu người rất can đảm và có thể xử lý mọi việc một cách đúng đắn. Trong bất cứ công việc này, tuổi Dần cũng là người nhìn xa trông rộng và biết tính toán chắc chắn, không mắc sai lầm và rủi ro thấp.

Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu từ 19h ngày 14/9, 3 con giáp tiền tài sáng chói đến hết năm 2022, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe không cần đắn đo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy đây chính là khoảng thời gian hoàng kim của tuổi Dần. Trong thời gian này, tuổi Dần sẽ vượt qua mọi khó khăn của hiện tại, thu về lợi nhuận không ngờ đến. Đây chính là thời điểm mà mọi việc của tuổi Dần cực kỳ suôn sẻ, muốn nghèo khổ cũng chẳng có cơ hội.

Tuổi Thân

Thầy tử vi tiết lộ bắt đầu từ giữa tháng 9 về cuối năm, người tuổi Thân sẽ có cuộc sống tương đối ổn định, vì năm nay không có xung đột hay tương hợp, lại có các sao đại quý chiếu mệnh, nên những người cầm tinh con khỉ sẽ có sự giúp đỡ của người lớn tuổi trong sự nghiệp, cũng như gặp được nhiều may mắn trong năm nay. Về tài lộc cũng sẽ có quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi suôn sẻ.

Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu từ 19h ngày 14/9, 3 con giáp tiền tài sáng chói đến hết năm 2022, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe không cần đắn đo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, tuổi Thân còn có cơ hội được giới thiệu bạn đời thông qua người lớn tuổi. Ngoài ra, đối với những người chưa có nhu cầu lập gia đình cũng sẽ gặp được hảo duyên, giúp cuộc sống của họ thêm màu sắc. Tuổi Thân vốn là người sống tình cảm, ngoài ra sự chăm chỉ và nỗ lực của họ trong thời gian qua cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Tuất 

Thời gian qua, mặc dù tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn luôn có niềm tin cho mình để vượt qua tất cả. Bắt đầu từ giữa tháng 9 này, cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước lên một tầm cao mới, có thể không thăng hoa như họ từng mong muốn nhưng ít nhất mọi khó khăn thử thách trong thời gian qua đều được giải quyết.

Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu từ 19h ngày 14/9, 3 con giáp tiền tài sáng chói đến hết năm 2022, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe không cần đắn đo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cung Quan Lộc, tuổi Tuất trong những tháng cuối năm 2022 sẽ tìm được cơ hội thay đổi cục diện hiện tại, người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, những người làm ăn kinh doanh cũng sẽ tìm được hướng đi riêng, giúp cuộc sống trong thời gian tới có nhiều khởi sắc. Mọi nỗ lực trong thời gian qua đã đến lúc được đền đáp xứng đáng, chắc chắn tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công, tình tiền viên mãn, muốn nghèo cũng khó.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng 0h00 ngày 15/9: 3 con giáp vượt khó thành công làm nên đại sự, công thành doanh toại, bước lên đỉnh cao cuộc đời

Đúng 0h00 ngày 15/9: 3 con giáp vượt khó thành công làm nên đại sự, công thành doanh toại, bước lên đỉnh cao cuộc đời

Thời gian trước, 3 con giáp này gặp không ít khó khăn nhưng nhờ có nghị lực và kiên trì theo đuổi mục tiêu nên họ cuối cùng cũng đạt tới thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 59 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 59 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả