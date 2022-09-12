Dự đoán 10 ngày tiếp theo: Top 3 con giáp nhận được phúc khí, công việc thăng tiến như vũ bão, danh tiếng được củng cố, tiền bạc chảy vào nhà như vạn sông đổ biển

Con giáp này chính là biểu tượng của sự may mắn. Gia đình có người tuổi Hợi vận khí sẽ càng vượng. Họ có tính tình điềm đạm, đi đâu cũng được lòng mọi người. Trong cuộc sống họ làm gì cũng gặp quý nhân phù trợ, chỉ lối dẫn đường. Chính vì vậy mà tốc độ phát triển của họ rất ổn định. Nhờ vậy họ được nhiều người ngưỡng mộ.

Bên cạnh đó, trong thời gian này người tuổi Hợi cũng biết hướng về gia đình. Con giáp này luôn muốn nâng cao chất lượng sống, sẵn sàng chia sẻ những ý tưởng hay với người thân để cùng nhau phát triển. Người tuổi Hợi ở trong nhà giống như lộc trời cho, vận trình ngày càng thuận, không những sự nghiệp hanh thông mà tài lộc cũng rủng rỉnh.

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con khỉ đa phần đều hiền lành, lương thiện. Bên ngoài họ khá mềm mỏng, bên trong họ cứng rắn. Họ có thể xử lý công việc với cái đầu lạnh và có tính hợp lý phù hợp với đại đa đó các tình huống. Con giáp tuổi này tính tình khá rộng lượng, nhiệt tình, không chấp nhặt những chuyện cỏn con. Họ là người dám nghĩ, dám làm, không vì thấy khó khăn mà chùn bước, bỏ cuộc.

Ảnh minh họa: Internet

Trong bảy ngày này, con giáp tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhờ khả năng xử lý công việc nhanh nhẹn, linh hoạt, con giáp này có thể xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng. Những người làm nông nghiệp sẽ có mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Người làm buôn bán cũng gặp nhiều điều may, chốt được nhiều đơn hàng. Trong chuyện tình cảm, người độc thân sẽ sớm "thoát ế", tìm được nửa kia cho riêng mình.

Tuổi Thìn

Là con giáp phát tài tuần này, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm trong lĩnh vực phải di chuyển, vận động nhiều. Thời gian trước đây tuổi Thìn đã trải qua quãng thời gian vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Đến khi các dự án kết thúc, tuổi Thìn hoàn toàn có cơ hội được nhận một khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh, lấy động lực để cố gắng trong suốt khoảng thời gian trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này đối với người làm ăn kinh doanh chính là giai đoạn vận trình tài lộc phát triển mạnh mẽ, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Hãy tin tưởng vào bản thân, bạn không phải lo lắng gì hết, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.