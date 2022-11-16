Hung tinh chiếu mệnh, chia buồn 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo ngày 16/11/2022

Tử vi hôm nay dự đoán có 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo ngày 16/11/2022 do bị nhiều hung tinh chiếu mệnh. Khó khăn ập tới càng cần tới sự kiên định, bình tĩnh của các bạn mới sớm vượt qua nghịch cảnh.
- Cổ nhân chỉ cách nhận biết tướng người vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát mà bạn nên tránh xa!
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Theo tử vi ngày 16/11/2022 của 12 con giáp, những cái tên xuất hiện trong danh sách dưới đây khó có thể được an nhàn khi nhiều sự cố xảy ra khiến các bạn phải quay cuồng, tìm đủ cách để xử lý.
Hạng 1: Người tuổi Tý
Xin chia buồn với tuổi Tý khi bạn chính là một trong những con giáp gặp nhiều xui xẻo ngày 16/11/2022 này. Hung vận lớn dễ gây ra sự cố bất ngờ. Bản mệnh làm gì cũng nên cẩn trọng, chớ tự tin thái quả mà chủ quan làm việc ẩu, không để ý tới chi tiết sẽ rất dễ hỏng việc.
Tiểu nhân có thể lợi dụng sơ hở để gây khó dễ cho bạn bất cứ lúc nào. Do đó hãy luôn nhớ kiểm tra kỹ trước khi báo cáo hoàn thành công việc để người khác không có cơ hội nắm thóp. Hãy nhớ chính bản thân tuổi bạn mới là người có thể ngăn chặn được những rắc rối nảy sinh trước khi kẻ xấu có cơ hội chọc ngoáy.
Hạng 2: Người tuổi Mão
Ngày 16/11/2022 này được dự báo là ngày không may mắn với Mão. Phương diện công việc dễ bị người khác gây cản trở, khó dễ nên không tiến triển như mong đợi. Vận đen ập đến bất ngờ, bản mệnh cũng chưa chuẩn bị được tinh thần để ứng phó kịp thời.
Ngũ hành xung khắc cũng khiến chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều sóng gió. Bạn và người ấy thường xuyên cãi vã về những vấn đề nhỏ nhặt. Cả hai nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, xem nguyên nhân nằm ở đâu và cùng tìm cách giải quyết mâu thuẫn.
Hạng 3: Người tuổi Mùi
Xem tử vi 12 con giáp, Thiên Quan nhập mệnh, tuổi Mùi có thể gặp rắc rối do những tác động khách quan như tiểu nhân ngáng trở, máy móc trục trặc dẫn tới sai sót trong quá trình làm việc... Dù nguyên nhân không phải do bạn, nhưng tuổi Mùi vẫn nên cẩn thận hơn, kiểm tra kỹ càng công việc để hạn chế những sự cố không đáng.
Mối quan hệ xã giao trong ngày cũng không được tốt cho lắm. Con giáp này được nhắc nhở không nên xen vào chuyện của người khác trong hôm nay bởi nó có thể dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí tổn thất tiền bạc.
*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.