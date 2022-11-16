Hung tinh chiếu mệnh, chia buồn 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo ngày 16/11/2022

Theo tử vi ngày 16/11/2022 của 12 con giáp, những cái tên xuất hiện trong danh sách dưới đây khó có thể được an nhàn khi nhiều sự cố xảy ra khiến các bạn phải quay cuồng, tìm đủ cách để xử lý.

Hạng 1: Người tuổi Tý

Xin chia buồn với tuổi Tý khi bạn chính là một trong những con giáp gặp nhiều xui xẻo ngày 16/11/2022 này. Hung vận lớn dễ gây ra sự cố bất ngờ. Bản mệnh làm gì cũng nên cẩn trọng, chớ tự tin thái quả mà chủ quan làm việc ẩu, không để ý tới chi tiết sẽ rất dễ hỏng việc.

Tiểu nhân có thể lợi dụng sơ hở để gây khó dễ cho bạn bất cứ lúc nào. Do đó hãy luôn nhớ kiểm tra kỹ trước khi báo cáo hoàn thành công việc để người khác không có cơ hội nắm thóp. Hãy nhớ chính bản thân tuổi bạn mới là người có thể ngăn chặn được những rắc rối nảy sinh trước khi kẻ xấu có cơ hội chọc ngoáy.