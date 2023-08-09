Hung Tinh án ngữ, hôm nay 9/8/2023, 3 con giáp tiền tài khó tụ dễ tán, tiểu nhân chờ thời cơ bạn mất cảnh giác, cẩn thận tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 09/08/2023 05:16

Cả đường sự nghiệp lẫn tài lộc của 3 con giáp hôm nay đều gặp vấn đề, làm gì cũng khó mà như ý.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp Kiếp Tài chiếu mệnh nên dễ nảy sinh nghi ngờ trong công việc, không nên tin tưởng cấp dưới hay đồng nghiệp. Bạn đừng làm việc theo cảm hứng, bởi điều này khiến bạn không hoàn thành được nhiệm vụ được giao, dễ mất lòng lãnh đạo. 

Hung Tinh án ngữ, hôm nay 9/8/2023, 3 con giáp tiền tài khó tụ dễ tán, tiểu nhân chờ thời cơ bạn mất cảnh giác, cẩn thận tiền mất tật mang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dự báo đường tài lộc nay có nhiều vấn đề nảy sinh, bản mệnh chưa suy nghĩ kĩ càng đã đưa ra quyết định, thậm chí khá liều lĩnh khi không xem xét cẩn thận mà đã đưa tiền vào nơi không đảm bảo, cẩn thận kẻo tiền mất tật mang nhé. 

Chuyện tình cảm không tốt vì Thổ khắc Thủy. Là con giáp có tính cách tuyệt vời nên Tuất không thiếu người theo đuổi, do bạn có thích hay không thôi. Người tàn nhẫn chọn tổn thương người khác, người tử tế chọn tổn thương chính mình, đó là bạn đó chứ không phải là ai khác đâu.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày thứ Tư 09/08/2023 cảnh báo với tuổi Mùi rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Mùi lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Hung Tinh án ngữ, hôm nay 9/8/2023, 3 con giáp tiền tài khó tụ dễ tán, tiểu nhân chờ thời cơ bạn mất cảnh giác, cẩn thận tiền mất tật mang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thứ Tư này là một ngày không tốt với tuổi Mùi về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này. 

May mắn là vận khí về mặt tình cảm của tuổi Mùi khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 9/8/2023 hôm nay, tuổi Dậu không được chủ quan trong bất cứ tình huống nào, đặc biệt là vấn đề liên quan đến tiền bạc bởi có thể sẽ gặp rắc rối liên quan đến tiền bạc, giấy tờ, sổ sách tài chính. Chỉ cần một ly sẽ đi một dặm, không thể lường trước được điều gì.

Hung Tinh án ngữ, hôm nay 9/8/2023, 3 con giáp tiền tài khó tụ dễ tán, tiểu nhân chờ thời cơ bạn mất cảnh giác, cẩn thận tiền mất tật mang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những mưu tính công việc ở thời điểm này cũng trở nên khó khăn và trắc trở hơn với tuổi Dậu. Mọi việc đã lên kế hoạch bỗng chốc đổ vỡ khiến bản mệnh không kịp trở tay. Điều này sẽ dẫn tới những hao tổn về tiền bạc cũng như khiến tinh thần con giáp này sa sút nghiêm trọng.

May mắn là tình cảm hiện tại cũng tiến triển tốt đẹp, suôn sẻ, mang tới nhiều cung bậc cảm xúc ngọt ngào giữa cả hai. Đừng quá lo lắng nếu cả hai khúc mắc bởi đó chỉ là chút gia vị cho tình yêu của hai người mà thôi.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi hôm nay ngày 9/8/2023: 3 con giáp bước ra cửa LỘC rơi vào đầu, may mắn nhân đôi, TIỀN TÀI gấp bội, giàu sang phú quý chạm đỉnh

Tử vi hôm nay ngày 9/8/2023: 3 con giáp bước ra cửa LỘC rơi vào đầu, may mắn nhân đôi, TIỀN TÀI gấp bội, giàu sang phú quý chạm đỉnh

Hôm nay, quý nhân mang đến vận may tài lộc cho bạn, cơ hội ngày mới sẽ giúp bạn có cơ hội đổi đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hôm nay Tử vi hàng ngày tử vi ngày 9/8/2023

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 11 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 26 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 41 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 26 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió