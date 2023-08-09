Hung Tinh án ngữ, hôm nay 9/8/2023, 3 con giáp tiền tài khó tụ dễ tán, tiểu nhân chờ thời cơ bạn mất cảnh giác, cẩn thận tiền mất tật mang

Tuổi Tuất gặp Kiếp Tài chiếu mệnh nên dễ nảy sinh nghi ngờ trong công việc, không nên tin tưởng cấp dưới hay đồng nghiệp. Bạn đừng làm việc theo cảm hứng, bởi điều này khiến bạn không hoàn thành được nhiệm vụ được giao, dễ mất lòng lãnh đạo.

Chuyện tình cảm không tốt vì Thổ khắc Thủy. Là con giáp có tính cách tuyệt vời nên Tuất không thiếu người theo đuổi, do bạn có thích hay không thôi. Người tàn nhẫn chọn tổn thương người khác, người tử tế chọn tổn thương chính mình, đó là bạn đó chứ không phải là ai khác đâu.

Dự báo đường tài lộc nay có nhiều vấn đề nảy sinh, bản mệnh chưa suy nghĩ kĩ càng đã đưa ra quyết định, thậm chí khá liều lĩnh khi không xem xét cẩn thận mà đã đưa tiền vào nơi không đảm bảo, cẩn thận kẻo tiền mất tật mang nhé.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày thứ Tư 09/08/2023 cảnh báo với tuổi Mùi rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Mùi lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ Tư này là một ngày không tốt với tuổi Mùi về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

May mắn là vận khí về mặt tình cảm của tuổi Mùi khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 9/8/2023 hôm nay, tuổi Dậu không được chủ quan trong bất cứ tình huống nào, đặc biệt là vấn đề liên quan đến tiền bạc bởi có thể sẽ gặp rắc rối liên quan đến tiền bạc, giấy tờ, sổ sách tài chính. Chỉ cần một ly sẽ đi một dặm, không thể lường trước được điều gì.



Ảnh minh họa: Internet

Những mưu tính công việc ở thời điểm này cũng trở nên khó khăn và trắc trở hơn với tuổi Dậu. Mọi việc đã lên kế hoạch bỗng chốc đổ vỡ khiến bản mệnh không kịp trở tay. Điều này sẽ dẫn tới những hao tổn về tiền bạc cũng như khiến tinh thần con giáp này sa sút nghiêm trọng.

May mắn là tình cảm hiện tại cũng tiến triển tốt đẹp, suôn sẻ, mang tới nhiều cung bậc cảm xúc ngọt ngào giữa cả hai. Đừng quá lo lắng nếu cả hai khúc mắc bởi đó chỉ là chút gia vị cho tình yêu của hai người mà thôi.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.