Tử vi hôm nay ngày 9/8/2023: 3 con giáp bước ra cửa LỘC rơi vào đầu, may mắn nhân đôi, TIỀN TÀI gấp bội, giàu sang phú quý chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 09/08/2023 00:19

Hôm nay, quý nhân mang đến vận may tài lộc cho bạn, cơ hội ngày mới sẽ giúp bạn có cơ hội đổi đời.

Tuổi Tý

Công việc của Tý được Tam Hội cục chiếu cố nên rất suôn sẻ, thảnh thơi hơn người. Người đi làm xa có quý nhân giúp đỡ, không phải lo gặp bất trắc. Những bạn làm công việc mang tính chất di chuyển, hội họp thì suôn sẻ trăm bề, không lo làm ăn thất bát. 

Tử vi hôm nay ngày 9/8/2023: 3 con giáp bước ra cửa LỘC rơi vào đầu, may mắn nhân đôi, TIỀN TÀI gấp bội, giàu sang phú quý chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tài lộc khởi sắc không kém vì có Thiên Tài chiếu vận. Người tuổi này dễ trúng thưởng, được cho tiền hoặc phát tài bất ngờ trong ngày này. Tuy nhiên tử vi cảnh báo bạn không nên dấn thân vào mấy trò đỏ đen kẻo tiền mất tật mang, không còn xu dính túi. 

Đường tình cảm yên ổn nhờ hai hành Thủy tương hòa. Mặc dù bận rộn với công việc ở bên ngoài nhưng Tý vẫn lo chu toàn cho gia đình, không để ai phải chịu thiệt thòi. Chính vì vậy nên gia đình bạn vẫn rất bình an vô sự, đừng lo nghĩ nhiều nhé.

Tuổi Mão

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày thứ Tư 09/08/2023 này, tuổi Mão được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Tử vi hôm nay ngày 9/8/2023: 3 con giáp bước ra cửa LỘC rơi vào đầu, may mắn nhân đôi, TIỀN TÀI gấp bội, giàu sang phú quý chạm đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách tuổi Mão nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân tuổi Mão nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn.

Đường tình duyên của tuổi Mão hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của tuổi Mão và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 9/8/2023 hôm nay, tuổi Hợi đón khá nhiều vận may về tài lộc. Con giáp này tìm được thời cơ kiếm tiền khi mà không ai tìm thấy được, hơn thế nữa lại mạnh dạn dám nghĩ dám làm nên tiền bạc cứ thế chảy ào ào vào túi, rủng rỉnh chi tiêu.

Tử vi hôm nay ngày 9/8/2023: 3 con giáp bước ra cửa LỘC rơi vào đầu, may mắn nhân đôi, TIỀN TÀI gấp bội, giàu sang phú quý chạm đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này tuổi Hợi cũng sẽ tìm ra những cách mới để hoàn thành công việc được giao. Dĩ nhiên bản mệnh vẫn mất một ít thời gian để thử nghiệm và điều chỉnh, song kết quả cuối cùng mới là điều con giáp này quan tâm và cảm thấy hài lòng về những thứ mình làm được.

Nhưng vận trình tình cảm lại không được tốt đẹp như vậy. Con giáp này dần phải chấp nhận sự không hoàn hảo trong mối quan hệ của mình và cũng nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân. Nếu đối phương vẫn tiếp tục đẩy mâu thuẫn lên cao, bản mệnh khó có thể nhẫn nhịn thêm nữa.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Từ khóa:   Tử vi hàng ngày Tử vi hôm nay tử vi ngày 9/8/2023

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 31 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 46 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 31 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 46 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn