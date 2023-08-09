Tử vi hôm nay ngày 9/8/2023: 3 con giáp bước ra cửa LỘC rơi vào đầu, may mắn nhân đôi, TIỀN TÀI gấp bội, giàu sang phú quý chạm đỉnh

Công việc của Tý được Tam Hội cục chiếu cố nên rất suôn sẻ, thảnh thơi hơn người. Người đi làm xa có quý nhân giúp đỡ, không phải lo gặp bất trắc. Những bạn làm công việc mang tính chất di chuyển, hội họp thì suôn sẻ trăm bề, không lo làm ăn thất bát.

Đường tài lộc khởi sắc không kém vì có Thiên Tài chiếu vận. Người tuổi này dễ trúng thưởng, được cho tiền hoặc phát tài bất ngờ trong ngày này. Tuy nhiên tử vi cảnh báo bạn không nên dấn thân vào mấy trò đỏ đen kẻo tiền mất tật mang, không còn xu dính túi.

Đường tình cảm yên ổn nhờ hai hành Thủy tương hòa. Mặc dù bận rộn với công việc ở bên ngoài nhưng Tý vẫn lo chu toàn cho gia đình, không để ai phải chịu thiệt thòi. Chính vì vậy nên gia đình bạn vẫn rất bình an vô sự, đừng lo nghĩ nhiều nhé.

Tuổi Mão

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày thứ Tư 09/08/2023 này, tuổi Mão được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách tuổi Mão nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân tuổi Mão nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn.

Đường tình duyên của tuổi Mão hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của tuổi Mão và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 9/8/2023 hôm nay, tuổi Hợi đón khá nhiều vận may về tài lộc. Con giáp này tìm được thời cơ kiếm tiền khi mà không ai tìm thấy được, hơn thế nữa lại mạnh dạn dám nghĩ dám làm nên tiền bạc cứ thế chảy ào ào vào túi, rủng rỉnh chi tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này tuổi Hợi cũng sẽ tìm ra những cách mới để hoàn thành công việc được giao. Dĩ nhiên bản mệnh vẫn mất một ít thời gian để thử nghiệm và điều chỉnh, song kết quả cuối cùng mới là điều con giáp này quan tâm và cảm thấy hài lòng về những thứ mình làm được.

Nhưng vận trình tình cảm lại không được tốt đẹp như vậy. Con giáp này dần phải chấp nhận sự không hoàn hảo trong mối quan hệ của mình và cũng nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân. Nếu đối phương vẫn tiếp tục đẩy mâu thuẫn lên cao, bản mệnh khó có thể nhẫn nhịn thêm nữa.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.