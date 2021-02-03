Hờn đỏ mắt với 3 con giáp này: 2019 được thăng chức, 2020 bội thu tiền tỷ, 2021 nhà không có gì ngoài tiền

Tâm linh - Tử vi 03/02/2021 09:58

Dưới đây là những con giáp may mắn hết phần thiên hạ, 2019 được thăng chức, 2020 thu nhập tiền tỷ, 2021 nhà không có gì ngoài tiền bạc và địa vị.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có vận may xung thiên từ 2019 đến nay. Bạn không chỉ giỏi giang mà còn được Thần Tài phù trợ nên không biết khổ là gì. Công việc dù có nhiều thử thách lớn nhưng bạn có bản lĩnh vượt qua dễ dàng và có động lực tiếp tục làm việc.

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Mão là con giáp may mắn được khen ngợi hết lời - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn được cấp trên khen ngợi hết lời, có thể tăng lương thưởng, tiền bạc cao ngút trời. Đó chính là món quà lớn cổ vũ tinh thần làm việc của bạn trong thời điểm hoàng kim rực rỡ này.

Nói chung ai khổ thì khổ chứ bạn chưa bao giờ rơi vào tình cảnh túng thiếu. Vì sống lương thiện nên bạn gặt hái không ít thành tựu đáng nể.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ là con giáp may mắn tiền bạc cứ thế đổ về như nước. Ngọ thông minh, có tài khéo ăn khéo nói nên được nhiều người yêu mến. Bạn có tài năng thiên phú nên đạt được khá nhiều thành công, ai khổ thì khổ chứ bạn vẫn ăn sung mặc sướng. Thời điểm này, bạn có thể nhận được quyết định tăng lương thưởng, thu nhập cứ hết rồi lại đầy tiêu hoài không hết.

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Ngọ có vận tình tiền vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Ngọ tìm được duyên lành. Người độc thân thoát ế và có cuộc sống thú vị, đầy màu sắc hơn. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng yêu thương và gắn bó với nhau nhiều hơn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là người cẩn thận, chỉn chu, đã làm thì sẽ cố gắng hết sức làm đến nơi đến chốn. Bạn được cấp trên đánh giá cao về tài năng vượt trội, nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh. Vì vậy mà cấp trên không ngại tăng lương, tăng thưởng cho bạn trong những giai đoạn này.

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Thân có khoản tiền vô cùng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn còn nhận được nhiều khoản thưởng lớn, thu nhập tăng lên cấp số nhân tiêu hoài không hết. Có thể bạn sẽ có cơ hội thể hiện tài năng tiềm ẩn của mình, cấp trên đồng nghiệp đều nhìn bạn với ánh mắt vô cùng nể phục và ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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