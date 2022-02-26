HỜN ĐỎ MẮT với 3 con giáp "giàu hơn trúng số" trong 17 ngày tới, buôn 1 lãi 10, sự nghiệp bùng nổ như pháo hoa

Tử vi 17 ngày tới dự đoán chính là thời điểm người tuổi Tị hốt vàng hốt bạc. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua. Cụ thể, người làm công ăn lương được thưởng nóng vì tìm ra hướng phát triển mới cho tập thể, trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh nhận được lãi lời từ những mối đầu tư đúng đắn trước đó. Tuy nhiên, sao Thiên Cẩu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Dù đang kiếm được nhiều tiền thế nào đi nữa thì khi thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, bạn cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Trời sinh ra những người tuổi Thìn vốn dĩ "số sướng" khi phúc lớn mệnh lớn. Nhưng ở đời thăng trầm chẳng ai đoán trước được, vẫn có những thời điểm con giáp này phải chật vật đối mặt với thách thức mà cuộc sống đặt ra.

Tử vi trong giai đoạn 17 ngày tới chính là thời điểm để những chú Rồng khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể. Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Thìn.

Ảnh minh họa

Trong thời gian này, tuổi Thìn được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả tiền tài và tình duyên đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Trong thời gian này tuổi Thìn sẽ có nguồn thu nhập linh hoạt giúp bạn luôn tự chủ tài chính mà không bị phụ thuộc vào nguồn thu duy nhất. Nếu bản mệnh có ý định bước chân vào khởi nghiệp, chỉ cần một khoản tiền kha khá là có thể dễ dàng đạt được ý nguyện, nên không cần phải lo lắng quá mức.

Con giáp này cũng đạt được nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp. Bởi bạn có Quý nhân luôn song hành để kịp thời uốn nắn và chỉ dẫn bạn đi đúng đường.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn hiền lành, biết xông pha và sẵn sàng đối mặt với khó khăn để có thể nắm bắt cơ hội đổi đời. Ngày trước tuổi Thân cũng phải "lên bờ xuống ruộng" với những thăng trầm của cuộc đời, nhưng thời gian trôi qua họ phải tự rèn luyện cho mình ý chí phấn đấu, tự tin hơn, chín chắn hơn, nên càng về sau tuổi Thân mới công thành danh toại.

17 ngày tới là thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" cho người tuổi Thân, họ làm gì cũng may mắn, kinh doanh phương diện nào cũng thành công.

Năm 2022 này, tuy rằng tuổi Thân sẽ gặp chút sóng gió vì phải đối mặt với vận hạn 3 năm nhưng chỉ cần vững tâm thì việc gì cũng qua. Đặc biệt, với bản tính thích thay đổi, tuổi Thân có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống thăng hoa từ đây, sự nghiệp và tài vận viên mãn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.