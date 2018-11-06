Hờn đỏ mắt với 3 con giáp của cải sung túc, vận may ào ạt trong năm 2019

Phúc phần của 3 con giáp sau giúp họ dễ dàng thành công, đạt được mọi ý nguyện, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong năm 2019.

Không chỉ tài vận chuyển biến tích cực, được thăng chức tăng lương Dậu còn có tình duyên phơi phới hân hoan. Họ và một nửa sẽ gắn kết keo sơn, hạnh phúc viên mãn. Càng về cuối năm 2019 Dậu càng nhận được nhiều bổng lộc trời cho, sung sướng hết phần thiên hạ.

Trời sinh người tuổi Dậu cần cù, chăm chỉ lại không quản ngại khó khăn nên rất dễ đạt được thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, những năm trước do gặp vận Thái Tuế nên Dậu xui xẻo đủ đường, làm kiệt sức vẫn không gặt hái được gì. Phải chờ đến năm 2019 thì đời Dậu mới nở hoa, vận tài lộc đỏ như son.

Bước chân vào năm 2019, mọi thứ Mùi mưu cầu đều được toại nguyện - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Mùi

Sống tình cảm, chân thành và tinh tế nên Mùi chưa bao giờ nhìn sai người. Họ có giác quan thứ sáu nên có thừa khả năng nhận biết ai thực tâm đối đãi với mình, ai chỉ lợi dụng, xu nịnh để tránh xa. Đây chính là chìa khóa giúp Mùi có những đồng nghiệp tử tế, đối tác đàng hoàng và cấp trên biết trọng dụng mình.

Bước chân vào năm 2019, mọi thứ Mùi mưu cầu đều được toại nguyện. Họ muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn địa vị có địa vị khiến ai cũng nể trọng, thán phục sự giỏi giang, thông minh của con giáp này.

Tài lộc ngập nhà, tiền chất chật két, tiêu mãi cũng không hết chính là phúc phần mà Sửu được trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Sửu

Tử vi của người tuổi Sửu trong năm 2019 khá tốt, lá số Thượng Thượng giúp cuộc đời con giáp này được bước lên đỉnh vinh quang. Tài lộc ngập nhà, tiền chất chật két, tiêu mãi cũng không hết chính là phúc phần mà Sửu được trời cho.

Thế nên, dù hiện tại có thất bại, nghèo khó đến mấy Sửu cũng đừng buông xuôi. Hãy cứ nỗ lực không ngừng, hăng say lao động rồi bạn sẽ được đáp đền xứng đáng. Tương lai tươi sáng, cả đời an nhàn đang chờ Sửu phía trước.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.