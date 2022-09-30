Hôm nay, thứ Sáu (30/9), "tứ phương tụ tài", 3 con giáp có cú "lội ngược dòng" ngoạn mục vào cuối tháng nhờ Trời ban lộc to, "bội thực" vì vàng bạc quá nhiều, giàu sang nhất họ, vang danh khắp chốn

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 05:40

Ngày cuối cùng của tháng 9, tưởng chừng tháng này sẽ chẳng có gì đột phá nhưng bất ngờ 3 con giáp sau lại có cú lội ngược dòng mạnh mẽ.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn mang số mệnh phú quý, cả đời họ luôn theo đuổi sự quyền lực và giàu có, ngoài ra tuổi Hợi cũng được trời ban bản lĩnh sống phi thường, bất kể gặp khó khăn, trắc trở gì, họ cũng có thể tự mình vượt qua một cách ngoạn mục. 

Người tuổi Hợi thông minh, tài giỏi, cuộc sống dù gặp thất bại nhưng họ luôn lấy đó làm động lực để tiến về phía trước.

Tử vi học có nói, trong hôm nay, vận may của tuổi Hợi sẽ lội ngược dòng, Thần Tài và quý nhân sẽ chiếu cố tuổi Hợi nồng hậu, dù không thể một lần giải quyết được hết những vấn đề khó khăn nhưng tất cả đều có chuyển biến tích cực, đặc biệt con đường tài vận có cải thiện đáng kể. Đặc biệt, tuổi Hợi sẽ gặp được người dẫn dắt, tạo điều kiện làm giàu, xây dựng sự nghiệp vững vàng.

Hôm nay, thứ Sáu (30/9), 'tứ phương tụ tài', 3 con giáp có cú 'lội ngược dòng' ngoạn mục vào cuối tháng nhờ Trời ban lộc to, 'bội thực' vì vàng bạc quá nhiều, giàu sang nhất họ, vang danh khắp chốn - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong hôm nay, vận may của tuổi Hợi sẽ lội ngược dòng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vào hôm nay, tuổi Dần được ông Trời ưu ái ban cho những cơ hội vàng không phải con giáp nào cũng có được. Theo các chuyên gia phong thủy, được nhiều sao tốt chiếu mệnh nhất trong khoảng thời gian dài nhất giúp họ làm gì cũng gặp may và thu về kết quả tuyệt vời, nhất là chuyện tài chính vì họ có lộc tiền tài rất lớn.

Tử vi học có nói đây là thời điểm may mắn nhất với người tuổi Dần, đặc biệt phù hợp cho những người có các kế hoạch đầu tư hay kinh doanh, lúc này là lúc mà họ được sao tốt chiếu mệnh, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Nếu biết nắm bắt thì chuyện kiếm tiền với họ không phải điều gì quá khó. Trong hôm nay, họ nên biết tận dụng mọi nguồn lực, nỗ lực và chăm chỉ để thu về thành tựu lớn nhất.

Hôm nay, thứ Sáu (30/9), 'tứ phương tụ tài', 3 con giáp có cú 'lội ngược dòng' ngoạn mục vào cuối tháng nhờ Trời ban lộc to, 'bội thực' vì vàng bạc quá nhiều, giàu sang nhất họ, vang danh khắp chốn - Ảnh 2
Vào hôm nay, tuổi Dần được ông Trời ưu ái ban cho những cơ hội vàng không phải con giáp nào cũng có được. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hôm nay cũng được đánh giá là ngày tốt của người tuổi Tỵ, với nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền và làm giàu, cũng như thực hiện những việc lớn trong đời, họ có thể thong dong thoải mái hơn nhưng lại có thể gặt hái được nhiều thành quả như ý.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tỵ đa số đều là những người cẩn trọng, ít khi dám liều lĩnh hay đầu tư lớn. Thế nhưng, một khi họ đã tính toán, cân nhắc thật kỹ vấn đề và quyết định "liều một phen" thì họ lại thường thành công rực rỡ. 

Hôm nay, người tuổi Tỵ có lộc tiền tài lớn nên việc đầu tư làm ăn có thể đem lại kết quả rất tốt. Chính vì thế, người tuổi Tỵ hãy làm việc chăm chỉ và nắm bắt cơ hội để có thể trở thành một trong số những con giáp giàu có nhất trong hôm nay. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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