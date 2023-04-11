Hoa rơi cửa Phật, 3 con giáp này đích thị là con cưng của Phật Bà không bon chen tiền bạc cũng về tay, càng hiền lương càng giàu có, thảnh thơi

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 12:27

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, 3 con giáp này được Phật Bà chiếu cố mang đến nhiều thuận lợi trong sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Hoa rơi cửa Phật, 3 con giáp này đích thị là con cưng của Phật Bà không bon chen tiền bạc cũng về tay, càng hiền lương càng giàu có, thảnh thơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn cũng là con giáp nhận được sự ưu ái của Thần Tài. Nhờ đó, bản mệnh sẽ đón tài lộc ầm ầm, có rất nhiều cơ hội để bản mệnh thực hiện những kế hoạch của riêng mình.

Người kinh doanh buôn bán nhờ lộc trời ban mà kiếm được bội tiền. Dù là dự án cũ hay mới đều hứa hẹn có lãi đổ về. Dù may mắn đồng hành nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan, nhất là khi đối thủ cạnh tranh luôn rình rập hòng chiếm lấy lợi thế mà bạn đang có.

 

Kiếm được nhiều tiền không chỉ cần may mắn mà còn cần năng lực, cần đầu óc nữa, tuổi Thìn đừng quên điều này nhé.

 

Người làm công ăn lương cũng có cơ hội gia tăng thu nhập bằng nghề tay trái, tất nhiên sẽ phải vất vả hơn một chút nhưng hoàn toàn xứng đáng với những gì nhận lại. Hơn nữa, vận quý nhân khá vượng mang tới cho những chú Rồng những sự trợ giúp hữu ích và kịp thời. Những dự định, dự án còn dang dở đều có bước chuyển biến tích cực và trở thành nguồn sinh lời dồi dào cho bạn.

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thời gian tới mang đến nhiều thuận lợi trong sự nghiệp cho tuổi Sửu. Bản mệnh nên nhân cơ hội thể hiện sự quyết tâm bằng cách cần phải nỗ lực và dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Đừng để bản thân chủ quan, lơ là mà ảnh hưởng đến kết quả.

Vận trình tài lộc trong ngày tương đối ổn định, nhìn chung tuổi Sửu không phải lo lắng quá nhiều, chi tiêu vẫn nằm trong kế hoạch. Kế hoạch đầu tư kinh doanh cũng có thể tranh thủ thực hiện trong ngày này để tăng khả năng thành công và suôn sẻ.

Tuổi Thân

Hoa rơi cửa Phật, 3 con giáp này đích thị là con cưng của Phật Bà không bon chen tiền bạc cũng về tay, càng hiền lương càng giàu có, thảnh thơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu như những tháng đầu năm, vận trình tài lộc của tuổi Thân không được như ý, không có bước tiến lớn trong sự nghiệp thì sắp tới đây, con giáp này được dự báo sẽ bước lên một tầm cao mới, để bù đắp cho những mất mát trước đó.

Theo đó, người tuổi Thân sẽ có sự nghiệp lẫn cuộc sống thăng hoa, gặp gỡ nhiều quý nhân phù trợ. Trong công việc, bạn sẽ gặp được đối tác xứng tầm, giúp cho bạn kiếm ra nhiều tiền hoặc được sếp trên tăng lương. Nhìn chung trong tương lai gần, tuổi Thân chắc chắn sẽ phát triển khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. 

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