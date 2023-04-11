Tử vi tháng 5, con giáp nào được Thần Tài mở kho phát lộc, tiền bạc chật két?

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 10:27

Đầu tháng 5/2023, con giáp nào được Thần Tài mở kho phát lộc, tiền bạc chật két?

TUỔI THÌN

Người tuổi Thìn ăn nói dễ nghe, cư xử lịch thiệp, được lòng mọi người. Mặc dù bạn là người có tài nhưng trong thời gian bạn vẫn phải đối diện với những "bài thi khó", bạn chưa nhận được cơ hội để phát huy khả năng của bản thân. Sang tháng 5/2023 tới, con giáp này cần mạnh dạn hơn để chớp lấy cơ hội, thể hiện năng lực của mình.

Tài năng và sự nhiệt huyết trong công việc sẽ giúp người tuổi Thìn có được vị trí xứng đáng trong công việc. Cơ hội thăng chức, tăng lương trong tháng 5/2023 với con giáp này là vô cùng rộng mở.

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Cơ hội thăng chức, tăng lương trong tháng 5/2023 với con giáp này là vô cùng rộng mở. Ảnh minh họa

 

Người tuổi Thìn kinh doanh buôn bán sẽ nhận được nhiều cơ hội hơn trong việc mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Nhờ các mối quan hệ tốt, con giáp này có hiệu cơ may kiếm tiền, nhận được nhiều mối làm ăn đáng tin cậy. Đó là lý do khiến người tuổi Thìn là một trong số con giáp có nền tảng tài chính ổn định nhất trong tháng 5 sắp tới. 

TUỔI DẦN

Đầu tháng mới (5/2023) dương lịch tuổi Dần nhận được sự trợ lực từ Chính Quan nên làm việc gì cũng suôn sẻ. Bạn có thời gian nghỉ ngơi thoải mái sau một năm lao động vất vả. Bản mệnh có thể hy vọng những tin tốt đến với sự nghiệp của mình sau kỳ nghỉ lễ này.

Nay cũng là ngày may mắn cho người tuổi Dần về tiền bạc, nếu có việc gì cần thực hiện thì nên tiến hành trong ngày hôm nay. Vận may về tiền bạc không được lâu, bạn phải chớp cơ hội nhưng cũng đừng vì thế mà tham lam đấy nhé.

Tử vi tháng 5, con giáp nào được Thần Tài mở kho phát lộc, tiền bạc chật két? - Ảnh 2
Cơ hội thăng chức, tăng lương trong tháng 5/2023 với con giáp này là vô cùng rộng mở. Ảnh minh họa

 

Tình cảm kém may mắn vì Mộc khắc Thổ. Dường như ai đó vẫn có những tức giận, bực dọc với bạn mà chưa hóa giải được cảm xúc của họ. Đây là ngày để thẳng thắn đối mặt và tìm cách giải quyết đấy. 

TUỔI HỢI

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là con giáp lắm phúc, nhiều lộc. Họ thường được sinh ra trong gia đình quyền quý, phúc lộc đủ đầy. Từ nhỏ, họ đã không phải lo lắng đến cơm ăn, áo mặc.

Con giáp tuổi này trọng nghĩa khinh tài, không mù quáng hành động vì đồng tiền. Do đó, họ không bị ràng buộc hay phụ thuộc quá nhiều bởi đồng tiền.

Điều quan trọng nhất là con giáp này nhiều phúc lộc. Họ được trời ban cho sức khỏe dồi dào, nhân duyên hài hòa.

Tử vi tháng 5, con giáp nào được Thần Tài mở kho phát lộc, tiền bạc chật két? - Ảnh 3
Tháng 5/2023 sẽ là năm may mắn đối với người tuổi Hợi. Người làm kinh doanh sẽ có thêm mối làm ăn mới. Ảnh minh họa

 

Khi trưởng thành, họ thường may mắn tìm được công việc ổn định, kết hôn với người chồng/vợ giỏi giang, tương xứng với mình. Trong cuộc đời, họ có cả trai lẫn gái, con cái họ đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Tháng 5/2023 sẽ là năm may mắn đối với người tuổi Hợi. Người làm kinh doanh sẽ có thêm mối làm ăn mới. Trong khi người làm công ăn lương cũng được giao thêm những dự án, trọng trách trong công việc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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