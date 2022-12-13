Hết ngày 14/12, Thần Tài tổng kết sổ, 3 tuổi này tăng thu ít chi, bổng lộc tới tấp, không lo thiếu của ăn của để, vận trình phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 11:44

3 con giáp này lập tức có tiền chạy vào túi, tài vận "lên hương", tha hồ ăn lộc, công danh phất cao khiến ai cũng phải ghen tị.

Tuổi Mão

Mão vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết cách tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống sung túc. Tử vi cho biết, Mão đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài trong thời gian này. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Mão còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo.

Hết ngày 14/12, tuổi Mão được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nên vận trình khởi sắc rõ rệt. Đặc biệt, bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận hỷ sự. Đây là thời điểm giúp tuổi Mão có cuộc sống thoải mái và nhiều cơ hội để làm giàu.

Tài vận của con giáp này dần khởi sắc. Người tuổi này sẽ nhận được tin vui bất ngờ, vận trình suôn sẻ. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, nhận thêm nhiều dự án công việc. Trong khi đó, người tuổi Mão làm kinh doanh cũng được Thần Tài ban phát tài lộc, chốt được nhiều đơn hàng, thương vụ.

Hết ngày 14/12, Thần Tài tổng kết sổ, 3 tuổi này tăng thu ít chi, bổng lộc tới tấp, không lo thiếu của ăn của để, vận trình phất lên trông thấy - Ảnh 1
Bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận hỷ sự, đây là thời điểm giúp tuổi Mão có cuộc sống thoải mái và nhiều cơ hội để làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Khôn khéo, nhanh nhẹn lại có ý chí làm giàu nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó hay khá giả thì những tuổi Dần cũng tự thân lập nghiệp, làm nên chuyện lớn. Bước vào thời điểm này, vận số của người tuổi Dần lại càng sáng rực, có cơ hội thăng quan tiến chức, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

Hết ngày 14/12 sẽ mang đến cho Dần vô số bổng lộc, hằng hà cơ hội làm ăn bạc tỷ. Đặc biệt, vận mệnh của Dần sẽ chuyển biến bất ngờ, giúp Dần chỉ việc rung đùi hốt bạc, nằm chơi tiền cũng ập xuống đầu tới tấp, tha hồ tiêu pha chẳng cần lo nghĩ.

Con giáp tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, tiền tiêu chẳng hết. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dần cần nỗ lực nhiều hơn. Con giáp này nhận được cơ hội tốt để đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, người tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc cũng sẽ nhận được lời mời làm việc hoặc tìm được công việc phù hợp hơn.

Hết ngày 14/12, Thần Tài tổng kết sổ, 3 tuổi này tăng thu ít chi, bổng lộc tới tấp, không lo thiếu của ăn của để, vận trình phất lên trông thấy - Ảnh 2
Vận mệnh của Dần sẽ chuyển biến bất ngờ, giúp Dần chỉ việc rung đùi hốt bạc, nằm chơi tiền cũng ập xuống đầu tới tấp, tha hồ tiêu pha chẳng cần lo nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất trời sinh vốn là con giáp hiền lành, nhân hậu và rất thương người. Thế nhưng, chính vì dễ dàng tin tưởng người khác nên không ít lần con giáp này bị kẻ xấu lợi dụng mà không hề hay biết. Đến khi nhận ra chân tướng và hiểu rõ lòng dạ đối phương thì họ đã mất rất nhiều tài sản.

Trong thời điểm này, tuổi Tuất không chỉ kiếm được bộn tiền mà còn được bề trên ban phát cho vô số bổng lộc. Mọi xui xẻo, thất bại đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn, tài lộc tràn vào nhà. 

Thần tài sẽ ghé thăm nhà người tuổi Tuất giúp tài lộc ùa vào két ào ào như phong ba bão táp. Nếu kiên trì theo đuổi đam mê, dám dấn thân Tuất sẽ càng giàu sang vô đối. Công sức và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Tuất bỏ ra chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp trong thời gian sắp tới. 

Hết ngày 14/12, Thần Tài tổng kết sổ, 3 tuổi này tăng thu ít chi, bổng lộc tới tấp, không lo thiếu của ăn của để, vận trình phất lên trông thấy - Ảnh 3
Công sức và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Tuất bỏ ra chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp trong thời gian sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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