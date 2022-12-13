3 con giáp trúng số độc đắc đúng hôm nay (13/12), hưởng cả lộc trời lẫn lộc trần, đổi đời đổi vận ngoạn mục, tiền bạc về chặt ví, tài lộc nắm đầy tay, mua nhà, sắm xe ào ào

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 04:20

3 con giáp đến ngày đổi vận, tài lộc hồng phát, gặp nhiều may mắn, cuộc sống lên hương, giàu sang phú quý.

Tuổi Dần

Nhiều người tuổi Dần được dự báo là có số giàu sang, trong tay nắm quyền lực. Con giáp này thông minh, có năng lực, biết tạo nên nghiệp lớn khiến mọi người nể phục. Tuổi Dần có sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định nên nắm chắc thành công trong tay.

Đúng ngày 13/12, người tuổi Dần nhận đại phúc, đại hỷ. Con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Con giáp này dễ thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Dần làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

Thời gian này, Dần sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, dễ được cất nhắc thăng tiến. Nhờ những nỗ lực trước đó nên Dần dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng hôm nay (13/12), hưởng cả lộc trời lẫn lộc trần, đổi đời đổi vận ngoạn mục, tiền bạc về chặt ví, tài lộc nắm đầy tay, mua nhà, sắm xe ào ào - Ảnh 1
Con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền, Dần dễ thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng hôm nay, tuổi Thìn được Thần Tài nâng đỡ nên có cơ hội phất lên nhanh chóng. Một số khoản đầu tư từ trước đó của tuổi Thìn có thể bắt đầu nhận được lợi nhuận. Đây là thời gian bản mệnh có thể tận hưởng thành quả từ công sức lao động của mình.

Tử vi cho biết, với tài năng vốn có lại được sự trợ giúp của quý nhân, con giáp này có vận trình tốt đẹp, tài lộc ngày căng thăng hoa. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Thìn thể hiện năng lực của mình. Con giáp này có thể dẫn đầu xu hướng, đưa ra những ý tưởng táo bạo và được cấp trên, đồng nghiệp hưởng ứng.

Vận quý nhân của những người tuổi Thìn vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui. Thìn hãy nắm bắt cơ hội tốt, cuộc đời sẽ thật sự sang trang mới, cuộc sống sẽ vô cùng tuyệt vời mỹ mãn.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng hôm nay (13/12), hưởng cả lộc trời lẫn lộc trần, đổi đời đổi vận ngoạn mục, tiền bạc về chặt ví, tài lộc nắm đầy tay, mua nhà, sắm xe ào ào - Ảnh 2
Vận quý nhân của những người tuổi Thìn vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có nghị lực sống vững vàng, luôn cố gắng vươn lên để đạt những điều mà mình mong muốn. Dù cho khó khăn xuất hiện, con giáp này cũng không đầu hàng. Ngày 13/12, là thời điểm vận may liên tục tìm đến tuổi Ngọ. Các khó khăn dần lùi lại phía sau, đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng rực rỡ.

Tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát, có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, thu hoạch kép, vận may gia đình cũng vô cùng thịnh vượng, không thể đếm xuể.

Đây chính là thời hoàng kim của người tuổi Ngọ. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Ngọ thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng hôm nay (13/12), hưởng cả lộc trời lẫn lộc trần, đổi đời đổi vận ngoạn mục, tiền bạc về chặt ví, tài lộc nắm đầy tay, mua nhà, sắm xe ào ào - Ảnh 3
Tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát, có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi thứ ba tử vi ngày 13/12 xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 21 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 29 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 30 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 32 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 0 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp