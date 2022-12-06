Hết năm hết khổ, 3 con giáp đoạt cúp vàng, cung hỷ lâm môn, công danh đại phát, thành rồng thành phượng

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 16:43

Vận trình biến đổi nhanh chóng, hết năm nay, 3 con giáp tài lộc đại phát, tiền vàng đầy nhà, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Thân 

Dù hiện tại bạn có đang bấp bênh nghèo khó hay khốn đốn tiền bạc thì hết năm 2022 này, tuổi Thân sẽ đón nhận vận trình ổn định, cơ hội tăng tiến tài lộc mở ra trước mắt. Con giáp này có sức "chiến đấu kiên cường" dù sống trong phong ba bão táp cũng không nản lòng, bản mệnh luôn tìm cách phát huy năng lực thích nghi và chiến thắng hoàn cảnh. 

Nhờ được cát tinh soi sáng, quý nhân vây quanh mà Thân làm gì cũng thuận lợi, thậm chí là làm đâu thắng đó. Mối lương duyên tốt đẹp giúp con giáp này kiếm thêm được nhiều tiền đặc biệt với những ai theo nghiệp kinh doanh lại càng nở hoa. 

Hết năm hết khổ, 3 con giáp đoạt cúp vàng, cung hỷ lâm môn, công danh đại phát, thành rồng thành phượng - Ảnh 1
Dù hiện tại bạn có đang bấp bênh nghèo khó hay khốn đốn tiền bạc thì hết năm 2022 này, tuổi Thân sẽ đón nhận vận trình ổn định, cơ hội tăng tiến tài lộc mở ra trước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi 12 con giáp đoán định, tuổi Tý là một trong những con giáp phát tài khi qua hết năm nay nhờ tận dụng được lợi thế, tiềm lực có sẵn của mình. Sẽ có cát tinh nhập mệnh nên bản mệnh thoát được vòng kìm kẹp của hung tinh mà cải vận mệnh thuận lợi, nhất là về sự nghiệp. 

Chú Chuột có cơ hội thay đổi vận mệnh, lớn nhất là bản mệnh rất dễ đạt được vị trí mới trong sự nghiệp. Cánh cửa cơ hội đã mở ra cho bản mệnh,  kiếm tiền dễ như trở bản tay, mọi dự án đổ về tay thuận lợi, điềm báo tử vi còn cho thấy thu nhập của con giáp này tăng gấp bội, muốn nghèo cũng khó. 

Hết năm hết khổ, 3 con giáp đoạt cúp vàng, cung hỷ lâm môn, công danh đại phát, thành rồng thành phượng - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp đoán định, tuổi Tý là một trong những con giáp phát tài khi qua hết năm nay nhờ tận dụng được lợi thế, tiềm lực có sẵn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn sinh ra là "con cưng" của Thần Tài, bản mệnh dễ dàng tìm được tài lộc xung quanh, hoạnh tài nhiều vô số khiến không ít người ganh tỵ, bởi từ khi sinh ra chú Rồng đã mang mệnh giàu sang phú quý hơn người, khi gặp khó khăn ắt có người giúp đỡ tận tình. 

Xem tử vi, qua hết năm nay, đường tài lộc của con giáp này chuyển mình bước sang trang mới khi được cả Thiên Tài và Chính Tài vây quanh mà thu nhập tăng vọt. Nguồn thu nhập linh hoạt giúp bạn tự chủ được tài chính, đi cùng đó là nguồn sinh lực dồi dào lại càng khiến bản mệnh có thêm sức khỏe đi "chiến đấu". Cường độ làm việc gấp gáp cũng chẳng thể làm khó được con giáp này, bản mệnh biết cách để lên kế hoạch làm việc hợp lý, thu nhập tăng vèo vèo, tiền bạc luôn rủng rỉnh trong tay.

Hết năm hết khổ, 3 con giáp đoạt cúp vàng, cung hỷ lâm môn, công danh đại phát, thành rồng thành phượng - Ảnh 3
Xem tử vi, qua hết năm nay, đường tài lộc của con giáp này chuyển mình bước sang trang mới khi được cả Thiên Tài và Chính Tài vây quanh mà thu nhập tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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