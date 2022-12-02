Ai nghèo mặc ai, đúng mùng 10/11 âm lịch, 3 con giáp phú quý từ trong trứng nước, cuộc sống ngập trong nhung lụa, vượng tài vượng lộc

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 14:31

Tử vi có nói, đúng mùng 10/11 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, phú quý, sang giàu.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê sẽ bội thu may mắn trong ngày 10/11 âm lịch. Họ được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận lợi, công việc phất lên như diều gặp gió. Nhờ vậy mà tài khoản của bạn cũng tăng vài con số, tha hồ tiêu xài mà không sợ thiếu hụt. Những người tuổi Mùi sẽ có vận trình rực rỡ, cuộc sống trải đầy nhung lụa.

Thần Tài gõ cửa nhà bạn thường xuyên nên bạn thuộc top người đã giàu lại càng giàu thêm. Sống trong cảnh giàu sang phú quý không sợ ai tranh công cướp việc. Chuyện tình cảm cũng có những khởi sắc đáng kể, Mùi sẽ gặp được nửa kia phù hợp với mình với người độc thân. Còn nếu đã có gia đình thì gia đạo ấm êm, vợ chồng con cái sum vầy hạnh phúc.

Ai nghèo mặc ai, đúng mùng 10/11 âm lịch, 3 con giáp phú quý từ trong trứng nước, cuộc sống ngập trong nhung lụa, vượng tài vượng lộc - Ảnh 1
Những người cầm tinh con Dê sẽ bội thu may mắn trong ngày 10/11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát hơn người. Họ luôn cố gắng hết mình cho công việc nên sớm muộn họ cũng tạo dựng được sự nghiệp riêng của mình mà không cần dựa vào ai cũng có thể thành công. Ngoài ra, trong quá trình lập nghiệp những người tuổi Thân cũng gặp nhiều sóng gió nhưng họ luôn nỗ lực nên đã có nhiều thành công hơn người.

Dự đoán sang mùng 10/11 âm lịch, tuổi Thân sẽ đón nhận rất nhiều niềm vui tài lộc. Với những người tuổi Thân nếu đang làm ăn kinh doanh có thể ký kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải được cuộc sống của mình.

Ai nghèo mặc ai, đúng mùng 10/11 âm lịch, 3 con giáp phú quý từ trong trứng nước, cuộc sống ngập trong nhung lụa, vượng tài vượng lộc - Ảnh 2
Dự đoán sang mùng 10/11 âm lịch, tuổi Thân sẽ đón nhận rất nhiều niềm vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Khoảng thời gian đầu năm, Dần gặp phải khá nhiều chuyện thị phi đau đầu, cuộc sống lao đao, khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, cuối năm là thời điểm họ sẽ được bù đắp lại. Tử vi có nói, sang mùng 10/11 âm lịch, Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Làm gì thì làm, tuổi Dần sẽ được tận hưởng thời gian hoành tráng với nhiều điều mới mẻ cùng cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Chúc mừng Dần, vì cuối cùng bạn cũng được đáp lại bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân. Hãy tận dụng thời cơ này thật tốt để đổi đời Dần nhé.

Ai nghèo mặc ai, đúng mùng 10/11 âm lịch, 3 con giáp phú quý từ trong trứng nước, cuộc sống ngập trong nhung lụa, vượng tài vượng lộc - Ảnh 3
Tử vi có nói, sang mùng 10/11 âm lịch, Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Theo tử vi, trong ngày 7/11 âm lịch, 3 con giáp cực kì may mắn, hạnh phúc và dư dả vì được cát tinh soi chiếu, chỉ lối xán lạn.

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