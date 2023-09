Hệ lụy khi sinh con vào năm tuyệt

Rất nhiều hệ lụy xảy ra khi sinh con vào năm tuyệt - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự nghiệp của đứa con không được như mong muốn, luôn bị cản trở, phá hoại. Nhiều người cho rằng đây chỉ là chuyện mê tín, nhưng khoa học chứng minh được rằng, sinh con trái với quy luật tự nhiên sẽ gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Các bậc làm cha làm mẹ đừng tiếc chút thời gian để chuẩn bị cho mình những kế hoạch sinh con thật khoa học nhé.

Lựa chọn thời điểm sinh con như thế nào?

Nhận thấy những hệ lụy khi sinh con năm tuyệt, các cặp vợ chồng cũng nên có những biện pháp phòng tránh chu đáo để những đứa con mình sinh ra không phải gặp quá nhiều trắc trở.

Lựa chọn thời điểm sinh con rất quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, những người can Giáp (Giáp Dần, Giáp Tý) không nên sinh con vào năm Thân; những người can Bính và Mậu không nên sinh con năm Hợi; Can Canh không nên sinh con năm Dần; can Nhâm kỵ sinh con năm Tỵ; can Ất kỵ sinh con năm Dậu; can Đinh và Kỷ kỵ sinh con năm Tý; can Tân kỵ sinh con năm Mão; can Quý kỵ sinh con năm Ngọ.

Thông thường, vào những năm tuyệt của chồng thì sẽ rất dễ sinh con gái, còn sinh con vào năm tuyệt của vợ thì dễ sinh con trai. Những trường hợp như thế này là thuận tự nhiên, không có nhiều trở ngại gì đặc biệt. Nếu như trong quá trình sinh con không sinh được tự nhiên mà phải có sự tác động của dáo kéo, phải trải qua đau đớn trong phòng mổ thì đó là một cách khắc phục rồi.

Không chủ quan khi sinh con và nuôi con

Những hạn chế trong hiểu biết và sự chủ quan quá mức có thể ảnh hướng đến cuộc sống của gia đình bạn và cả vận mệnh của con cái bạn trong tương lai. Chính vì vậy, hãy tìm hiểu thật kỹ càng trước khi quyết định sinh con. Hãy tránh những năm tuyệt của cả vợ và chồng ra để không mang lại tai họa về sau.

Đừng chủ quan khi lựa chọn thời điểm sinh con và nuôi dạy con cái - Ảnh minh họa: Internet

Dẫu vậy, khi đã tránh được năm tuyệt, bạn cũng không nên chủ quan trong việc sinh nở và dạy dỗ con cái. Hãy chăm sóc con cái bạn thật chu đáo và có những phương pháp dạy khoa học, hiện đại. Nếu không có kế hoạch nuôi dạy con tử tế, rồi những gì con bạn phải trải qua cũng chẳng thua kém gì so với việc sinh con vào năm tuyệt.