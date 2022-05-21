Hai ngày cuối tuần (21-22/5): Sao Chổi quét qua, những con giáp 'cẩn thận củi lửa' nếu không sẽ bị mất tiền oan, rắc rối liên miên, làm gì cũng không thành

Mão nên cẩn thận hơn trong 2 ngày cuối tuần bởi có điềm báo hung hiểm xuất hiện. Mão có thể gặp nhiều khó khăn trong việc hợp tác làm việc chung với đồng nghiệp hay trong các kế hoạch kết nối nội bộ. Vì môi trường tập thể mỗi người một cá tính nên Mão loay hoay không biết làm thế nào để tìm được tiếng nói chung với mọi người.

Người tuổi Mão còn có nguy cơ đối mặt với họa phá tài vào cuối tuần này. Bản mệnh có thể đánh mất một khoản tiền không nhỏ vì sự nóng vội của mình.

Người làm kinh doanh cũng dễ bị gián đoạn các kế hoạch hợp tác. Nguyên nhân có thể do đối tác đột nhiên muốn thay đổi khác so với dự tính ban đầu. Trong tình huống này Mão không nên làm căng mà hãy trao đổi lại một cách rõ ràng với đối phương.

Con giáp này mải chạy theo cái lợi trước mắt, không tính toán cẩn thận. Đến khi rủi ro thực sự xảy ra mới hối hận thì cũng đã muộn. Tuổi Mão nên xem đây là bài học đắt giá cho bản thân.

Với những người muốn kinh doanh khởi nghiệp thì đây không phải thời điểm thích hợp. Bản mệnh nên cân nhắc với ý định mở rộng quy mô kinh doanh hoặc chuyển hướng kinh doanh, đầu tư bởi khả năng mất tiền rất cao.

Cuối tuần này Mão không nên tiêu xài hoang phí. Hãy lên kế hoạch chi tiêu kẻo tiền bạc trôi sông. Người tuổi Mão nếu không kiềm chế được ham muốn mua sắm thì tiền kiếm được bao nhiêu cũng hết.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cuối tuần nhắc nhở người tuổi Dậu rằng, những xui xẻo ập đến có thể khiến bạn chật vật nhưng vẫn cần phải cố gắng giữ tinh thần lạc quan, tránh để những suy nghĩ tiêu cực khiến bản thân gục ngã.Bạn có thể phải đối mặt với thị phi hay bị gièm pha, đặt điều nói xấu sau lưng. Nguyên nhân cũng bởi bạn ăn nói quá mức thẳng thừng, dễ làm mích lòng người khác mà không hay nhận ra.

Những va chạm tưởng chừng nhỏ nhưng có thể trở thành những rắc rối to lớn bạn không lường được hết hậu quả. Điều bạn cần làm bây giờ là giữ vững quan điểm và niềm tin vào bản thân, những hành động bạn đang làm sẽ chứng minh được sự trong sạch của bạn.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạ thấp cái tôi của mình nếu không muốn mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Đừng cứ luôn hành xử theo cách mình muốn mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Ngoài ra điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh dễ gặp phải thị phi, lời ra tiếng vào từ người khác hoặc cạnh tranh không lành mạnh từ những kẻ tiểu nhân, đối thủ của mình. Đặc biệt, bạn nên tránh những cuộc cãi vã hay tránh nói những lời dễ gây hiểu lầm, thậm chí có thể khơi mào một cuộc xích mích không đáng có. Dù có người chủ động gây hấn, đừng để bản thân bị cuốn theo chỉ vì muốn thể hiện cái tôi của mình.

Có lẽ bạn cũng nên cẩn trọng hơn trong cách làm việc của mình, để tránh những sai sót có thể trở thành thứ để kẻ xấu lợi dụng. Lời ăn tiếng nói phải được trau chuốt trước khi phát ngôn.

Bên cạnh đó, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong thời điểm này, tuổi Dậu nên tham khảo các luồng ý kiến đa chiều, tìm hiểu thật kỹ để tránh phải hối hận về sau vì sự khinh suất của bản thân.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Thìn có thể không gặp nhiều may mắn ở các phương diện cuộc sống vào 2 ngày cuối tuần. Bản mệnh có điềm báo bị chơi khăm hoặc phá hoại công sức. Vì vậy, con giáp này nên thận trọng trước mỗi quyết định của mình mới có thể hạn chế tối đa rắc rối.

Ngoài ra, hung tinh còn cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản của Thìn không nhỏ. Con giáp này nên đề phòng tiểu nhân giở trò lừa đảo tiền bạc. Thìn cũng nên tự nhắc nhở bản thân tỉnh táo, sáng suốt để không mất tiền oan.

2 ngày cuối tuần không phải là thời điểm thích hợp để Thìn tiến hành những hạng mục công việc liên quan đến đầu tư tài chính. Do vận khí bất ổn nên Thìn hãy án binh bất động, quan sát và thăm dò thị trường. Nên đợi thêm một chút thời gian trước khi đưa ra quyết định.

Trong hai ngày cuối tuần, Thìn dù đi đâu cũng nên cẩn thận với túi tiền của mình. Tử vi cho thấy con giáp này có điềm báo mất tiền, tài chính hao hụt. Người làm kinh doanh có thể thua lỗ, đầu tư thiếu hiệu quả. Kiếm được tiền vốn đã chẳng dễ dàng gì mà lại để mất thì quả là xót xa. Vì vậy bạn hãy thật cẩn trọng.

Vào chủ nhật (22/5), bản mệnh có điềm báo hung tinh đeo bám nên hãy cẩn trọng trước lời mời đầu tư, hợp tác. Những lời mời chào ngọt ngào có thể là cạm bẫy ẩn chứa rủi ro mà Thìn không lường trước được.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.