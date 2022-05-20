Trong hai ngày cuối tuần (21/5-22/5): Tổ Tiên độ trì, 4 con giáp tai qua nạn khỏi, phát tài phát lộc, chuẩn bị may 'túi 3 gang' mang ra mà đựng tiền bạc

Hai ngày cuối tuần này, người tuổi Sửu sẽ được đón nhận rất nhiều điều may mắn, đặc biệt trên phương diện tài chính.

Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp thì đây là thời điểm khá phù hợp để bắt đầu. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tiến hành mọi việc từ từ, thăm dò thị trường một thời gian để hạn chế rủi ro rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm chậm mà chắc sẽ mang lại hiệu quả cao.

Theo đà công việc thuận lợi, tài lộc của con giáp này cũng khởi sắc hơn, nhất là nguồn thu nhập chính. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về.

Những người đã và đang theo nghiệp kinh doanh thì trong hai ngày cuối tuần dự báo thị trường kinh doanh ít gặp biến động, bạn có thể cân nhắc việc đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ trước, đợi thời cơ sẽ mở rộng làm lớn, chớ nên tham lam vội vàng.

Dù công việc khá thuận lợi song bạn vẫn nên quản lý chi tiêu cẩn thận để đề phòng họa hao tài, bởi đây là tháng bạn sẽ phải chi tiêu rất nhiều khoản.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Chúc mừng người tuổi Tuất là con giáp tiếp theo trong hai ngày cuối tuần này có được may mắn, nhờ được cát tinh chỉ lối dẫn đường, mách bảo cho cách làm ăn phù hợp nên tiền bạc cứ thế chảy vào túi không ngừng. Thậm chí, dù ngồi nhà thì bạn vẫn có thể kiếm được một khoản tiền lớn đến bất ngờ.

Nhân khi tài lộc dồi dào, bản mệnh có thể tính toán để đầu tư trong thời gin tới, giúp tiền bạc không ngừng sinh sôi nảy nở. Công việc của người làm công ăn lương cũng đang trên đà phát triển rất tốt. Nếu những ngày trước đó, bạn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó thì ắt hẳn trong kì nghỉ lễ này, lãnh đạo sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng để khích lệ tinh thần làm việc. Khi cầm được khoản tiền này trong tay, bạn hãy càng cố gắng hơn nữa, tương lai được thăng chức sẽ không còn xa.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Là một trong số những con giáp may mắn cuối tuần này, tuổi Tý đón những thay đổi tích cực trong thời gian này. Bản mệnh ngày càng cho thấy năng lực của bản thân có thể làm được những gì.

Con giáp này có nhiều tham vọng muốn thực hiện, và thời điểm như này là một dịp thích hợp để bạn mạnh dạn theo đuổi. Bản lĩnh của con giáp này là điều không có gì phải nghi ngờ. Thay vì cắm đầu làm việc mà không có tính toán, bạn đã biết mình phải làm thế nào để vừa tiết kiệm thời gian công sức lại vừa giành được thành tích lớn lao. Những người đang trong quá trình cạnh tranh chức vụ hoặc muốn gây ấn tượng với người khác cũng sẽ chiếm được ưu thế hơn, thắng lợi ở ngay trước mắt thôi.

Về chuyện tình cảm, tình yêu lứa đôi ngày càng thăng hoa khiến tâm trạng bạn thêm phấn chấn. Bạn có thể lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày cùng người ấy trong thời gian tới để thắt chặt tình cảm đôi lứa.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần này sẽ là thời điểm vận khí của người tuổi Hợi lên cao. Bạn được khuyên hãy sẵn sàng cho mọi hành trình bởi điềm báo tử vi cho thấy có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bản mệnh phía trước. Đó có thể là những niềm vui bất ngờ không thể đoán biết được. Mọi khó khăn được đẩy lùi, trả lại cho bạn sự thảnh thơi đáng có.

Nhìn chung vận may đang đứng về phía bạn, giúp 2 ngày cuối tuần của bạn thêm ý nghĩa. Chuyện tình cảm cũng có nhiều màu sắc rực rỡ. Thậm chí có nhiều cặp đôi mải mê trong hạnh phúc ngọt ngào của mình mà quên hết những vấn đề đang diễn ra xung quanh. Một số người độc thân lúc này đã chịu mở lòng tìm hiểu người mới sau một thời gian khó khăn trước đó.

Với những người làm công việc hành chính sự nghiệp thì hai ngày cuối tuần sẽ mang đến tin vui bởi đường công danh sự nghiệp đang có những dấu hiệu tiến triển rất thuận lợi và nhanh chóng. Tuổi Hợi nhận được sự hỗ trợ cũng như hưởng ứng từ đồng nghiệp, thêm vào đó là sự tin tưởng của cấp trên. Đây là cơ hội quý giá để con giáp này có thể chứng minh năng lực của mình cho nên hãy cố gắng tận dụng thật tốt, điều này sẽ rất có lợi cho chặng đường thăng tiến của tuổi Hợi.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!