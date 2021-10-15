Bạch Dương có niềm đam mê rất to lớn đối với cuộc sống, vì họ có động lực cao và quyết tâm mạnh mẽ để đạt được mục tiêu của mình. Họ rất nhiệt tình với môi trường xung quanh mình và hăng hái chấp nhận thử thách.

Sự khó chịu trong tính cách của Bạch Dương là tính thống trị và sự hung dữ. Bạch Dương thường tức giận với cả những điều nhỏ nhất.

Kim Ngưu tin tưởng vào sự ổn định và các cam kết. Họ muốn có ai đó ở bên mình, để an ủi họ giữa những khó khăn trong cuộc sống.

Họ làm việc rất chăm chỉ để đạt được mục tiêu và tham vọng của mình. Tuy nhiên, Kim Ngưu lại cực kỳ cứng đầu khi họ muốn mọi thứ phải được làm theo ý của họ. Họ có thể khá khắt khe.

Song Tử

Song Tử là cặp anh em sinh đôi với tính cách kép. Một mặt tính cách của họ là con bướm xã hội thích trò chuyện và giao tiếp rộng rãi, thích kết nối và ở bên người khác, không bao giờ trốn tránh những cuộc phiêu lưu.

Mặt còn lại lại là liều lĩnh và vô cùng bốc đồng. Mặt tính cách này thường chỉ xuất hiện khi họ bị tổn thương hoặc buồn bã.

Cự Giải

Cự Giải là những người rất trung thành và nhạy cảm, luôn dành thời gian để mở lòng với người khác. Họ không bao giờ ngần ngại hỗ trợ người khác trong lúc cần thiết, đặc biệt là khi ai đó cần tình yêu và sự quan tâm. Điều này khiến họ có thể dễ dàng bị lợi dụng.

Tuy nhiên, đôi khi Cự Giải cũng có thể rơi vào trạng thái giống như những người mà họ đã an ủi, vì nhạy cảm nên họ dễ buồn bã, chán chường, khiến họ hay tự đặt câu hỏi về giá trị của bản thân.

Sư Tử

Sư Tử yêu thích sự chú ý và danh tiếng đi kèm với sự nổi tiếng của họ. Cung hoàng đạo này luôn là một kẻ hấp dẫn ánh nhìn giữa đám đông, họ rất tự tin và đầy tham vọng.

Họ cũng được biết đến là những người rất hào phóng. Tuy nhiên, đôi khi họ có thể rất ích kỷ và hời hợt.

Xử Nữ

Xử Nữ là người đánh giá và quan sát mọi vấn đề xung quanh họ. Đây là một phẩm chất rất có uy tín và nhiều lợi ích để họ có thể đạt tới mục tiêu đỉnh cao của mình.

Họ có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề bằng đầu óc nhạy bén. Nhưng mặt khác, tính cách của họ cũng có xu hướng vô cùng coi trọng công việc, điều này gây ra rất nhiều rắc rối cho cuộc sống cá nhân. Xử Nữ khá khó thích nghi và rất khắt khe với ý kiến của người khác.

Thiên Bình

Thiên Bình luôn cố gắng hết sức để có được cuộc sống yên bình và tĩnh lặng. Họ có hình ảnh đại diện là một cán cân cân bằng, vì vậy họ cũng luôn hành động công bằng và hợp lý trong mọi tình huống.

Tuy nhiên, không phải lúc nào Thiên Bình cũng có khuynh hướng hướng tới hòa bình khi có vấn đề cần được giải quyết.

Và cho dù họ có công bằng đến đâu, họ cũng ghét việc phải đối đầu với ai đó trong một cuộc chiến và điều đó đối với họ là sự hèn nhát.

Bọ Cạp

Bọ Cạp là những người trung thực, trung thành và giàu lòng nhân ái, luôn giữ cho môi trường nhẹ nhàng và vui vẻ. Họ quan tâm sâu sắc đến những người thân yêu và tin tưởng vào lối sống độc lập.

Tuy nhiên, họ có thể cực kỳ thù ghét và chiếm hữu khi cảm thấy bị phản bội hoặc bị tổn thương. Khi đó, thậm chí những người thân quen cũng không thể nhận ra một Bọ Cạp vẫn còn ngọt ngào trước đấy!

Nhân Mã

Nhân Mã thực sự là người có tâm hồn lang thang, khao khát được du lịch và phiêu lưu khắp nơi và quanh năm.

Họ thích gặp gỡ những người mới và có những trải nghiệm mới để có cái nhìn hoàn toàn mới về thế giới. Mặt khác, họ lại luôn thiếu độ tin cậy trong việc đưa ra lời hứa và cam kết và có tính khí khá khó chịu.

Ma Kết

Ma Kết hoàn toàn đặt tâm trí vào những tham vọng của mình và sẵn sàng thực hiện tất cả những công việc - dù khó khăn nhưng cần thiết - để đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp chuyên nghiệp của họ.

Họ cũng được biết đến là những nhà lãnh đạo tuyệt vời. Tuy nhiên, họ có xu hướng trở nên tự cao tự đại và khoe khoang; ngoài ra, họ không thể tự cân bằng cuộc sống cá nhân và sự nghiệp.

Bảo Bình

Bảo Bình sống trong thế giới tưởng tượng của riêng mình và là những người rất thú vị để cùng dạo chơi. Họ thích viễn cảnh về một cái gì đó mới vì nó kích thích họ. Mọi người đều yêu thích họ!

Tuy nhiên, một mặt khác của họ đôi khi khá phi thực tế, chúng có thể gây khó chịu cho người khác và phiền phức cho chính họ.

Song Ngư

Song Ngư quan tâm sâu sắc đến người khác và thực sự là những người tốt, nhạy cảm, rất lưu tâm đến những gì mọi người nói. Họ có một khí chất thoải mái khiến người khác yêu thích.

Tuy nhiên, Song Ngư lại không nắm bắt được thực tế và cố gắng thoát khỏi những tình huống không thoải mái để tránh phải đối mặt với nó. Họ thà sống trong thế giới tưởng tượng được tạo ra bởi chính họ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet