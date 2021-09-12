Giữa tháng 9 đến cuối năm, THẦN TÀI mang đầy phúc khí cho 3 con giáp, cuộc sống sang trang RỰC RỠ, HỶ SỰ ngập tràn, tài lộc thăng hạng rõ rệt

Tâm linh - Tử vi 12/09/2021 15:00

Dưới đây là 3 con giáp may mắn từ giữa tháng 9 kéo dài đến cuối năm.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người khá cứng đầu, bướng bỉnh và đôi khi khiến người khác tức điên. Tuy nhiên, con giáp này lại sở hữu siêu năng lực kiên trì và nhẫn nại, dù có gặp phải bất kì khó khăn gì, họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Cuộc sống tuổi Dần trong thời gian qua đã gặp phải không ít trở ngại, sóng gió khiến tài vận lẫn sự nghiệp biến động liên tục. Tuy nhiên, bước sang giữa tháng 9 kéo đến cuối năm, mọi nỗ lực và sự chăm chỉ của những nàng Cọp từ trước tới nay đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận may mỉm cười với tuổi Dần khiến cho cuộc sống của bạn đạt được đỉnh cao bất ngờ. Nhìn chung, sự nghiệp của tuổi Dần sẽ phất lên như diều gặp gió trong tháng này, chưa kể tiền bạc cũng dồi dào, dư dả, thoải mái chi tiêu.

Tuổi Tị

Tuổi Tị là những người cầu toàn, sống thực tế và luôn để ý đến những chi tiết trong cuộc sống. Đây cũng là người khá cứng đầu, khó có ai có thể thuyết phục được. Vì tính cách này mà dù phải đương đầu với bao nhiêu sóng gió cuộc đời thì chưa một lần nào các chú Rắn chịu từ bỏ. Họ một khi đã quyết tâm thì sẽ kiên định làm đến cùng, và sẽ hoàn thành những mục tiêu của mình một cách xuất sắc nhất.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet 

Tử vi học có nói, cuộc sống của tuổi Tị trong khoảng đầu năm 2021 sẽ khá biến động, đặc biệt là trong sự nghiệp và tài vận. Nhưng đến giữa tháng 9 về cuối năm, vận may của họ lội ngược dòng và mang đến rất nhiều cơ hội để phát triển.

Cụ thể, sự nghiệp của tuổi Tị sẽ đạt được những thành công lớn, điều đó kéo theo túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh. Từ thời điểm này đến cuối năm, tuổi Tị không cần phải lo lắng nhiều đến chuyện cơm áo gạo tiền nữa.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người tốt bụng, nhân hậu và luôn hết lòng vì người khác. Họ luôn làm việc một cách chăm chỉ, cần mẫn và không bao giờ tranh đua với ai. Sự ngoan cường và kiên trì của con giáp này khiến nhiều người nhìn vào phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, với trái tim bao la và thấu hiểu, tuổi Hợi cũng hút được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. 

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của tuổi Hợi trong thời gian vừa qua khá biến động, gặp nhiều trở ngại. Dù vậy, từ giữa tháng 9 trở đi, chỉ cần con giáp này dốc hết tâm hết sức để làm việc thì bạn sẽ nhận được kết quả vô cùng mĩ mãn.

Nhìn chung, mọi việc trong cuộc sống của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn. Tâm trạng thoải mái và vui vẻ cũng thu hút rất nhiều may mắn đến với tài lộc của bạn. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Hợi sẽ đón nhận rất nhiều cơ hội để phát tài, phát lộc, hãy nắm bắt nhé!

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần mới (13/9 - 19/9), chúc mừng 3 con giáp được CÁT TINH soi chiếu, lợi nhuận tăng gấp bội phần, tình duyên nở hoa rực rỡ

Tuần mới (13/9 - 19/9), chúc mừng 3 con giáp được CÁT TINH soi chiếu, lợi nhuận tăng gấp bội phần, tình duyên nở hoa rực rỡ

Xem tử vi 12 con giáp từ ngày 13/9 đến ngày 19/9, Thần Tài đã chỉ điểm 3 con giáp may mắn nhất. Hãy cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có phúc khi về già 3 con giáp có số làm chủ

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ