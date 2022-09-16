Giữa tháng 10 âm lịch, xui xẻo mặc bây con giáp nào vẫn hồn nhiên yêu đời vì có quá nhiều tiền?

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 23:15

Vào những ngày giữa tháng 10 âm lịch này, các con giáp giàu có khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Dần 

Tuổi Dần phần nhiều là những người thông minh, độc lập, mạnh bạo và rất quyết đoán, dũng cảm và mang tham vọng. Tháng 10 âm lịch 2022 là một tháng rất tốt lành cho những người tuổi Dần, đặc trưng là về chuyện tài chính làm ăn. Tuy giữa năm phải ứng phó với vài chuyện ko như ý do mang tiểu nhân hãm hại, nhưng càng về cuối năm, tài vận của tuổi Dần ngày càng phát đạt hơn.

Tử vi học mang nói, tháng 10 âm là lúc những sao tốt chiếu rọi, người tuổi Dần làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu ko hết. Ko chỉ mang tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi trơn tru, và sẽ là một thiếu sót to nếu ko liệt kê họ vào danh sách những con giáp mang vận đỏ nhất tháng.

Tuổi Mão

Bước sang tháng 10 âm lịch người tuổi Mão được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát lộc, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Người làm kinh doanh thương mại thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Giữa tháng 10 âm lịch, xui xẻo mặc bây con giáp nào vẫn hồn nhiên yêu đời vì có quá nhiều tiền? - Ảnh 1
Người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

Tuổi Hợi 

Tháng 10 âm lịch 2022 sẽ là một tháng mang nhiều thay đổi tốt đối với tuổi Hợi. Những tháng đầu năm thế nào ko biết, nhưng những tháng cuối năm tuổi Hợi sẽ lấy lại những gì đã mất. Trong tháng 10 âm này tuổi Hợi sẽ mang vận may từ sự nghiệp, tài vận tới đời sống tình cảm đều mang những cải thiện đáng kể.

Giữa tháng 10 âm, tuổi Hợi mang thể sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi làm giàu trong tương lai. Người tuổi Hợi vốn được xem là người được trời ban nhiều phước lành, mọi điều tốt đẹp đều tới với họ, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi, nhân hòa thì sẽ thăng hoa viên mãn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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