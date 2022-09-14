Các con giáp nào khiến nhiều người trầm trồ vì trí nhớ bẩm sinh siêu phàm?

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 06:00

Không phải ai cũng có trí nhớ tốt như các con giáp dưới đây đâu.

Tuổi Ngọ

Người xưa có câu tục ngữ: 'Ngựa quen đường cũ', nguyên gốc của câu này vốn là ý tốt, nói rõ trí nhớ lợi hại của loài ngựa chỉ cần đi một lần là nhớ đường. Từ câu nói này cũng đã liên tưởng được khả năng ghi nhớ của người tuổi Ngọ mạnh mẽ ra sao.

Cho dù người tuổi Ngọ có đi xa thế nào cũng vẫn nhớ được đường, bất kể đường đi có phức tạp thế nào cũng không ảnh hưởng đến họ. Người tuổi Ngọ có được trí nhớ tốt bẩm sinh, ngay cả khi họ có tướng mạo bên ngoài xấu xí thì đầu óc bên trong cũng độc đáo hơn người khác rất nhiều. Họ chính là những người thông minh mà khiêm tốn, lặng lẽ mà cực kỳ phát tài.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường gây ấn tượng với mọi người bởi vẻ ngoài tinh nhanh, còn trí nhớ thì ít ai sánh kịp. Thậm chí, nếu bạn là người thân cũng không khỏi ngạc nhiên rằng: Sao họ nhớ lắm thế? Bẩm sinh họ đã có khả năng lưu trữ thông tin tốt hơn so với các bạn đồng lứa, ngay từ nhỏ họ đã có khả năng nói nhanh, vô cùng thông minh khi học với các con số. Có những câu chuyện có thể bạn kể qua loa với họ và ngay chính bạn đã quên mất nhưng họ vẫn có thể thuật lại từng chuyện một cách tỷ mỉ. Thậm chí họ còn nhớ rằng thời điểm đó hai người đang ở đâu, chuẩn bị định làm gì. 

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Thực ra, bí quyết nhớ tốt của con giáp tuổi Tý là lưu nhớ bối cảnh của câu chuyện, trong mọi trường hợp muốn lưu giữ thông tin thì bối cảnh rất quan trọng vì những lời người khác nói có khi khô khan, nhưng hoàn cảnh lúc đó sẽ luôn có điểm gây ấn tượng với bạn.

Bên cạnh đó, họ vô tình làm tăng trí nhớ của mình bằng sở thích tìm tòi, khám phá không ngừng cuộc sống xung quanh mình. Chính khi trau dồi thêm điều mới và củng cố thêm kiến thức cũ, não bộ của họ trở nên năng động hơn. 

Đừng tưởng họ là những kẻ sống vội, con giáp tuổi Tý thực sự có thể nghiêm túc xử lý vấn đề và những thông tin họ ghi nhớ được rất nhiều. 

 

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp, người tuổi Thìn có bộ não phát triển nhất. Họ trời sinh đã có trí tuệ siêu quần, từ nhỏ đã vô cùng thông minh nên rất dễ dàng nhận được sự quan tâm của người khác. Người tuổi Thìn tư duy nhanh nhạy, trí óc sáng suốt khiến cho họ có thể đạt được hiệu suất rất cao cho dù làm bất cứ chuyện gì.

Họ chính là người đa mưu túc trí trong đám đông, một khi ra tay hoạch định chắc chắn sẽ vạch ra một con đường sáng tỏ, ít khi phạm phải sai lầm. Người tuổi Thìn còn có sức sáng tạo phi phàm, linh cảm sáng rực trong đại não kết hợp với nhiều tư liệu thực tế sẽ tạo nên rất nhiều tác phẩm kiệt xuất.

Bài viết chỉ  mang tính chất tham khảo!

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