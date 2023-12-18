Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (19/12/2023): 3 con giáp đã giàu còn may, tài lộc vượng phát phơi phới, gánh vàng gánh bạc về nhà

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Ba ngày 19/12/2023, tuổi Ngọ có thể đón nhận những tin không mấy vui vẻ. Con giáp này dễ gặp rắc rối trong công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng khó giữ được sự hài hòa làm giảm tiến độ và hiệu quả công việc.

Vận trình tình cảm của bản mệnh còn bị ngáng trở, đối mặt với nhiều thử thách. Đôi lứa thiếu sự bao dung và thấu hiểu cho nhau. Người độc thân chưa thể tìm được đối tượng phù hợp cùng chia sẻ, thấu hiểu.

Con giáp này còn có nguy cơ đối mặt với họa hao tài, ảnh hưởng tới vận trình tài lộc. Bản mệnh nên hành động lý trí hơn nữa chứ đừng để cảm xúc cá nhân lấn át nhiều như bây giờ, khiến các nhận định thiếu phần chính xác, hậu quả là tiền bạc tan biến theo mây khói.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa tài, nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Người tuổi này không ngừng nỗ lực vươn lên và sẽ không dừng lại cho đến khi họ đạt được thành tựu như mong đợi.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Thìn bị sao xấu chiếu mệnh, sẽ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với người khác. Các mối quan hệ của họ không được suôn sẻ.

Đúng 19/12, con giáp tuổi Thìn thoát khỏi vận xui, tài lộc lên cao. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nên đạt được thành công trong công việc. Con giáp tuổi Thìn cần năng động, sáng tạo hơn nữa trong việc và chớ vội hài lòng với những gì mình đã có.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương thì sự nghiệp cũng dần thăng tiến, được cấp trên công nhận. Trải qua nhiều khó khăn, va vấp, con giáp tuổi Thìn ngày càng vững vàng trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay ngày 19/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi dù bản thân còn những khó khăn, nhưng bạn vẫn cố gắng hoàn thành trong khả năng cho phép.

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Hợi dù có những việc bạn không thể cải thiện, nhưng vẫn cố gắng tìm cách.

Tình cảm: Tình cảm khiến cho cả hai mệt mỏi, bạn có những quyết định làm cho đối phương bất ngờ.

Tài lộc: Tài chính hạn hẹp nhưng tiêu xài hoang phí, không đủ chi

Sức khoẻ: Nhỏ mắt khi làm việc quá lâu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.