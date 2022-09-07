Giờ lành đã điểm, đúng 17 giờ hôm nay (7/9) Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, Bồ tát hiển linh ban phước đức cho 3 con giáp may mắn, trúng số độc đắc, tài lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 00:11

3 con giáp được Thần Tiên ban phước lành, làm chuyện gì cũng suôn sẻ, tài lộc lên hương thấy rõ.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp luôn quý trọng tự do và tôn thờ độc lập. Người tuổi này không thể chịu được các lịch trình, thời gian biểu cứng nhắc cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt. 

Giờ lành đã điểm, đúng 17 giờ hôm nay (7/9) Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, Bồ tát hiển linh ban phước đức cho 3 con giáp may mắn, trúng số độc đắc, tài lộc vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 17 giờ hôm nay (7/9) người tuổi Mùi sẽ nói lời chào với những xui xẻo. Thay vào đó là đón nhận những điều tốt lành và may mắn. Công việc của người tuổi Mùi cũng dần ổn thỏa. Con giáp này sẽ có những thành tựu mới đồng thời thu nhập cũng sẽ tăng cao, bảo đảm cho Mùi có một cuộc sống dư dả, sung túc như ý muốn.

Vận may đến bất ngờ giúp tinh thần của người tuổi Mùi cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Mùi tràn đầy năng lượng, sức sống. Nếu nỗ lực thêm một chút nữa, tài vận của Mùi sẽ tới giúp con giáp này kiếm được rất nhiều tiền.

Tuổi Thìn

Trời sinh người cầm tinh con rồng vốn có vận mệnh êm ả, không phải lo toan quá nhiều. Bên cạnh đó, con giáp này vốn dĩ rất thông minh nên có số làm lãnh đạo vào tuổi trưởng thành. Nhìn chung, người tuổi Thìn luôn sống biết chừng mực và biết tiết kiệm; họ làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro vì những quyết định của mình.

Giờ lành đã điểm, đúng 17 giờ hôm nay (7/9) Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, Bồ tát hiển linh ban phước đức cho 3 con giáp may mắn, trúng số độc đắc, tài lộc vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi học, bản mệnh vốn giàu có nhưng con giáp này vẫn phải nặng gánh lo toan nhiều thứ nên vẫn chưa thể sống trọn vẹn cho bản thân mình được. Đúng 17 giờ hôm nay (7/9), cuộc sống của con giáp này ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn.

Sắp tới, người cầm tinh con rồng nhất định sẽ "công thành danh toại", không chỉ có nhà có xe mà sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng đều ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Giờ lành đã điểm, đúng 17 giờ hôm nay (7/9) Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, Bồ tát hiển linh ban phước đức cho 3 con giáp may mắn, trúng số độc đắc, tài lộc vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 17 giờ hôm nay (7/9) người tuổi Mão có nhiều cơ hội phát tài phát lộc. Cuộc sống của bạn gặp được nhiều người tốt, giúp đỡ cho bạn khi gặp khó khăn, bế tắc. Thời điểm này phương diện tài chính của bạn cũng có dấu hiệu tăng lên cấp số nhân. Bên cạnh đó Mão có thể sẽ tiến lên được chức vị mà mình ao ước bấy lâu nay. Những công sức của bạn đã được đền đáp xứng đáng.

Về phương diện tình duyên, Mão có vận đào hoa rực rỡ. Ông Tơ bà Nguyệt sẽ se cho bạn mối nhân duyên như ý, cả hai có thể đi với nhau đến đầu bạc răng long. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tuyệt vời trong thời gian sắp tới.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

5 ngày tới (7/9-11/9) 3 con giáp hưởng trọn lộc vàng, Thần tài gọi tên, Ngọc hoàng chốt sổ vàng, tên được ghi trong sổ tài lộc, đứng đầu trong 12 con giáp về may mắn phát tài

5 ngày tới (7/9-11/9) 3 con giáp hưởng trọn lộc vàng, Thần tài gọi tên, Ngọc hoàng chốt sổ vàng, tên được ghi trong sổ tài lộc, đứng đầu trong 12 con giáp về may mắn phát tài

Top 3 con giáp trong 5 ngày tới trở thành tinh tú nhận được nhiều ân điển từ thượng đế nhất, làm gì cũng suôn sẻ, tiền vào túi nhiều không đếm xuể.

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