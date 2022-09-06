3 con giáp có vận trình lao đao do bị tiểu nhân quấy phá vào tuần mới (12/9-18/9)

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 12:15

Top 3 con giáp vào tuần sau gặp phải hạn tiểu nhân, làm gì cũng dễ bị phá, mọi chuyện đều khó thành công, tốt đẹp.

Tuổi Tý

3 con giáp có vận trình lao đao do bị tiểu nhân quấy phá vào tuần mới (12/9-18/9) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi tuần mới (12/9-18/9), người tuổi Tý khó mà thoát khỏi được cạm bẫy của những kẻ tiểu nhân. Bản mệnh sẽ rất khó khăn để hoàn thành công việc của mình bởi bản mệnh đang bị những kẻ xấu bụng đặt điều nói xấu rất nhiều.

Những tưởng “cây ngay không sợ chết đứng”, nhưng trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, chỉ 1 tin đồn thất thiệt cũng có thể gây ra hậu quả nặng nề hơn con giáp này tưởng tượng rất nhiều.

Đa số người tuổi Tý sẽ chủ quan, không hề để tâm đến những lời thị phi kia, nhưng thực sự thì con đường công danh sự nghiệp của họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, thành công tưởng chừng ở ngay trong tầm tay rồi mà còn bị tuột mất do tiểu nhân rèm pha.

Tuổi Thân

Do kẻ tiểu nhân luôn rình rập tìm cách ám hại mà người tuổi Thân sẽ phải làm việc vất vả hơn khoảng thời gian trước đó khá nhiều. Năm 2022, đặc biệt là tuần mới (12/9-18/9), bạn mất công mất sức làm việc mà chưa chắc đã thu về kết quả như mong đợi.

3 con giáp có vận trình lao đao do bị tiểu nhân quấy phá vào tuần mới (12/9-18/9) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong thời điểm vận quý nhân kém sắc, bạn tốt nhất không nên nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác mà hãy tự lực cánh sinh, cố gắng duy trì suy nghĩ tích cực, tìm ra cơ hội trong khó khăn.

Người làm công ăn lương nhận thấy công việc hiện tại có nhiều bấp bênh, đã không được lãnh đạo ủng hộ lại thường xuyên bị kẻ tiểu nhân điều tiếng nên bạn không được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, dù đạt thành tích tốt những vẫn khó mà thăng tiến.

Người làm ăn kinh doanh gặp nhiều bất lợi trong đầu tư buôn bán. Bản mệnh bị kẻ xấu phá hoại nên công việc khó tiến triển, dễ mắc phải rắc rối trong việc hợp tác làm ăn.

Vì thế, bạn chớ nên tin người một cách quá dễ dàng, có muốn khởi nghiệp, tự đứng trên đôi chân của mình thì cũng cần hết sức cẩn thận, tránh hành động bốc đồng, mù quáng.

Tuổi Dậu

3 con giáp có vận trình lao đao do bị tiểu nhân quấy phá vào tuần mới (12/9-18/9) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu vốn là những người chịu thương, chịu khó, chăm chỉ kiếm tiền. Tuy nhiên, tuần mới (12/9-18/9) là thời gian kém may mắn khi thành quả không được như ý. Mặc dù đã cố gắng hết sức thì bạn vẫn bị cấp trên quở trách vì sai sót trong công việc. Thời gian này cách làm việc của bạn thực sự có chút chểnh mảng, phải xem lại thái độ của mình nhé.

Cùng với đó, việc đầu tư không đúng chỗ cũng khiến tiền bạc không cánh mà bay. Chính vì thế, đừng liều lĩnh quá khi chưa nhìn thấy cơ hội kiếm tiền. Phải bình tĩnh, lắng nghe ý kiến của người khác nhất là người đáng tin cậy. Hơn nữa phải biết khiêm tốn, nhường nhịn...

 

 

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp đối mặt với nguy cơ mất tiền, sự nghiệp tuột dốc không phanh, tài vận toàn lỗ hỏng, cố gắng cầm cự qua hết tuần này (11/9) sẽ có tiến triển tốt hơn

3 con giáp đối mặt với nguy cơ mất tiền, sự nghiệp tuột dốc không phanh, tài vận toàn lỗ hỏng, cố gắng cầm cự qua hết tuần này (11/9) sẽ có tiến triển tốt hơn

Tử vi 3 con giáp xui xẻo trên đường tài lộc, sự nghiệp, tiền bạc đều đi xuống, cho đến hết tuần mới có dấu hiệu khởi sắc trở lại.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp bị tiểu nhân hãm hại

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng