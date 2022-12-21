Giải độc đắc chính thức gọi tên 3 con giáp vào 16h chiều thứ Năm ngày 22/12/2022: Giàu có chạm đỉnh, tiền tài vượng phát, hóa thành Rồng thành Phượng, của cải bạt ngàn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 14:22

3 tuổi này tài lộc thăng hoa tột đỉnh, rương vàng đầy ú ụ, của cải chất đống, rủng rỉnh bạc vàng, khó lòng tránh được giàu sang.

 

Tuổi Ngọ

Ngọ khá ít nói, sống thu mình. Tuy nhiên, Ngọ tài giỏi hơn người và có nhiều tham vọng. Người tuổi này chủ động, tự giác trong công việc. Ngọ không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình chứ không an phận thủ thường.

Sự xuất hiện của Thần Tài cho biết chỉ cần giữ được thái độ tích cực thì không có khó khăn nào có thể cản bước được con giáp này. Tài lộc được cải thiện. Sự chủ động, nhanh trí giúp con giáp này nắm giữ được những cơ hội kiếm tiền đáng giá.

Thời gian tới, con giáp may mắn hãy tiếp tục bứt phá, không ngừng nâng cao năng lực cá nhân và sự hấp dẫn của bản thân trong cuộc sống, tỏa sáng.

Giải độc đắc chính thức gọi tên 3 con giáp vào 16h chiều thứ Năm ngày 22/12/2022: Giàu có chạm đỉnh, tiền tài vượng phát, hóa thành Rồng thành Phượng, của cải bạt ngàn không ai sánh bằng - Ảnh 1
Sự xuất hiện của Thần Tài cho biết chỉ cần giữ được thái độ tích cực thì không có khó khăn nào có thể cản bước được con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Dậu cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét. Tử vi 12 con giáp cho biết, một phần cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mà hiệu quả làm việc của tuổi Dậu tăng lên rất cao. 

Thời gian này, vận tài lộc của Dậu tăng tiến không ngừng. Bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

Mọi xui xẻo, kiếp nạn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn, phúc lộc ập vào nhà Sửu trong thời điểm này. Từ đây, Dậu sẽ có công danh rộng mở, bứt phá ngoạn mục, kiếm thật nhiều tiền. Hơn thế, họ còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

Giải độc đắc chính thức gọi tên 3 con giáp vào 16h chiều thứ Năm ngày 22/12/2022: Giàu có chạm đỉnh, tiền tài vượng phát, hóa thành Rồng thành Phượng, của cải bạt ngàn không ai sánh bằng - Ảnh 2
Mọi xui xẻo, kiếp nạn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn, phúc lộc ập vào nhà Sửu trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chăm làm việc thiện lại sống nghĩa tình nên Tuất tích được rất nhiều công đức, phúc phần cho chính mình và gia đình. Nhà có người tuổi Tuất không chỉ có may mắn tài lộc, làm ăn vượng phát mà các thành viên trong gia đình cũng thành công vang dội, hạnh phúc ấm êm.

Tử vi cho biết, thời gian này, người tuổi Tuất sẽ đón vận may về tài lộc. Nhờ có quý nhân xuất hiện mang đến cho Tuất không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

Đúng 16h chiều mai, Tuất làm gì cũng thành công, đứng trước thất bại cũng nhanh chóng lật ngược thế trận, xoay chuyển ngoạn mục. Tình tiền viên mãn, sự nghiệp thăng hoa chính là phúc phần mà Tuất nắm chắc trong tay.

Giải độc đắc chính thức gọi tên 3 con giáp vào 16h chiều thứ Năm ngày 22/12/2022: Giàu có chạm đỉnh, tiền tài vượng phát, hóa thành Rồng thành Phượng, của cải bạt ngàn không ai sánh bằng - Ảnh 3
Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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