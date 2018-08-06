Giải đáp thắc mắc về vấn đề vợ chồng không hợp tuổi và cách hóa giải

Tý và Ngọ được coi là 1 trong những cặp đôi xung khắc nhất. Nếu giờ sinh và ngũ hành của cặp này không hợp, thì họ tránh kết hợp với nhau. Để biết nếu vợ chồng không hợp tuổi và cách hóa giải như thế nào, bạn cần kiểm tra những tác động của ngũ hành lên quan hệ giữa Tý và Ngọ.

Từ xưa đến nay, tuổi vợ chồng xung khắc hay kỵ nhau chính là vấn đề muôn thuở. Theo quan niệm dân gian, vợ chồng hạp tuổi sẽ làm ăn khá giả, công thành danh toại. Tuy nhiên có nhiều gia đình không biết cách hóa giải khi vợ chồng không hợp tuổi mà khiến họ phải chia lìa, xa cách. Để giải đáp thắc mắc về vợ chồng không hợp tuổi và cách hóa giải chúng ta cùng xem những chia sẻ dưới đây:

Hành của người tuổi Ngọ là Hỏa, tuổi Tý là Thủy. Theo vòng tròn ngũ hành thì Thủy khắc Hỏa. Vì thế Tý có xu hướng thống trị Ngọ. Người tuổi Ngọ có lòng tự trọng và tinh thần độc lập cao nên họ thường có xu hướng kháng cự và tranh cãi khi bị người khác sai khiến.

Khu vực của Tý thường ở hướng Bắc. Ngọ thì ở hướng Nam. Để hóa giải xung khắc bạn nên đặt chuông gió (hành Kim) ở khu vực của Tý và 1 chậu cây cảnh (hành Mộc) ở khu vực của Ngọ. Nên tăng cường những hành tương sinh với tuổi ở trong nhà, sẽ làm dịu tính xung khắc giữa 2 người.

Một giải pháp khác là người tuổi Tý nên tăng cường vận may bằng cách thường xuyên mặc trang phục màu trắng hoặc đeo trang sức mang biểu tượng của phong thủy, tốt nhất là nhẫn có hình Song Hỷ. Người tuổi Ngọ thì nên mặc trang phục có màu đỏ hoặc xanh lá cây.

2. Hóa giải xung khắc giữa Sửu và Mùi

Người tuổi Sửu và Mùi đều thuộc hành Thổ. Vì vậy khi Sửu và Mùi kết hợp với nhau sẽ tạo ra quá nhiều năng lượng Thổ. Đồng thời, điều này sẽ nảy sinh những bất lợi trong cuộc sống. Khi hai vợ chồng không hợp tuổi cách hóa giải dưới đây sẽ giúp bạn giảm bớt những rủi ro trong hôn nhân, cuộc sống:

Cách hóa giải

Trong hôn nhân, hai tuổi này thật khó để kết hợp với nhau. Tuy nhiên, nếu họ quyết tâm đi đến cùng, hoặc đã lấy nhau, phong thủy vẫn có những giải pháp giúp cả hai giảm bớt xung khắc trong cuộc sống.

Khi người tuổi Sửu và người tuổi Mùi kết hôn với nhau. Mệnh của hai người tương khắc (Thủy khắc Thổ). Bạn có thể làm giảm bớt năng lượng của Thổ bằng cách treo chuông gió bằng kim loại trong nhà theo hướng ứng với Sửu và Mùi.

3. Hóa giải xung khắc giữa Dần và Thân

Tuổi Dần và Thân đều thuộc tính dương nên khi kết đôi, cuộc sống của họ sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, chia tay rồi lại tái hợp.

Hơn nữa, Dần thì thuộc hành Mộc, Thân thuộc hành Kim. Trong mối quan hệ, Kim kiểm soát Mộc. Do đó Thân sẽ đóng vai trò thống trị trong mối quan hệ. Tính nóng và hay giận dữ của Dần sẽ không phù hợp với sự thông minh của Thân. Từ đó quan hệ của họ sẽ xảy ra những bất đồng không đáng có.

Dần thuộc hành Mộc, Thân thuộc hành Kim, Kim sẽ kiểm soát Mộc - Ảnh minh họa: Internet

Cách hóa giải

Đối với những cặp đôi Dần – Thân mong muốn được hạnh phúc. Bạn có thể giảm bớt tính xung khắc bằng cách để đèn thắp sáng ở hướng của Dần (Đông Đông Bắc) và hướng của Thân (Tây Tây Nam). Điều này theo phong thủy sẽ cải thiện được mối quan hệ của họ.

4. Hóa giải xung khắc giữa Mão và Dậu

Nếu hai người thuộc tuổi Mão và Dậu không yêu nhau thì họ có thể là bạn tốt. Nhưng khi đã kết hôn, họ rất dễ tranh cãi và coi thường nhau. Tệ hơn, cuộc sống hôn nhân giữa họ sẽ không được xem trọng.

Dậu thuộc hành Kim, Mão thuộc hành Mộc, Kim và Mộc tương khắc - Ảnh minh họa: Internet

Trong mối quan hệ này, Dậu thống trị Mão. Nhưng Mão đương nhiên sẽ không bao giờ phục Dậu, vì cả hai cùng là con giáp âm. Hai người cùng cương nên rất dễ xảy ra những cãi vã trong hôn nhân.

Cách hóa giải

Để cải thiện mối quan hệ của hai vợ chồng không hợp tuổi thì cả hai cần phải được tăng cường năng lượng tương sinh với tuổi của mình. Cụ thể là, người tuổi Dậu nên đeo đồ trang sức bằng kim loại. Còn người tuổi Mão nên sử dụng nhiều sắc xanh trong trang trí nhà ở hoặc quần áo.

5. Cách hóa giải xung khắc giữa Thìn và Tuất

Theo tử vi, Thìn và Tuất là hai con giáp luôn trực tiếp đối đầu với nhau. Tuất luôn coi thường suy nghĩ và lời nói của Thìn. Và đương nhiên, Thìn sẽ không phục Tuất. Sự kết hợp này sẽ dẫn đến xung đột về tính cách. Giữa hai người khi yêu sẽ ít có sự cảm thông và thấu hiểu nhau.

Cách hóa giải

Đối với trường hợp hai bạn đã lấy nhau rồi, giải pháp để giảm bớt xung đột là đặt 1 chậu hay xô nước ở hướng tương ứng với con giáp Thìn – hướng Đông Đông Nam để bổ sung hành Thủy.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt biểu tượng thuộc hành Thủy ở gần cổng nhà. Với ý nghĩa nước sẽ lấp hết sự giận dữ và tranh cãi giữa hai người.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm