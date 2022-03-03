Được sự hậu thuẫn của Tam Hợp, 3 con giáp có vận trình tài lộc "bùng nổ", tài khoản tăng tiến rõ rệt, bước sang tháng 4/2022 mua nhà đổi xe

Tâm linh - Tử vi 03/03/2022 19:00

Quý nhân cũng xuất hiện đem đến cho 3 con giáp này nhiều cơ hội để thăng tiến, tăng lương trong thời gian tới.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thể đạt được những bước tiến lớn trong công việc khi bước sang tháng 4/2022. Bạn sẽ gặp được những vị tiền bối và họ sẽ mang đến cho bạn những bài học, kinh nghiệm bổ ích để bạn phát triển hơn trong tương lai.

Bên cạnh đó, quý nhân cũng xuất hiện đem đến cho tuổi Tuất nhiều cơ hội để thăng tiến, tăng lương trong thời gian tới. Chuyện tình cảm của tuổi Tuất khá biến động trong tuần mới này, bạn được khuyên nên sống chậm lại và đừng tìm cách kiểm soát đối phương.

Tuổi Dần

Là con giáp phát tài tháng 4/2022 nên vận trình tài lộc của người tuổi Dần khởi sắc hơn hẳn. Bạn luôn cố gắng làm việc lại được quý nhân hỗ trợ nên con đường kiếm tiền, làm giàu trôi chảy bất ngờ. Kết quả bạn gặt hái được ắt khiến mọi người ngưỡng mộ.

 

 

Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ cũng kéo theo tài lộc phát triển. Chỉ cần bạn tập trung làm tốt công việc chính, đầu tư thời gian và công sức, nỗ lực không ngừng thì tiền tiêu dư dả, chẳng cần phải ôm đồm quá nhiều việc tay trái.

 

Được sự hậu thuẫn của Tam Hợp, 3 con giáp có vận trình tài lộc 'bùng nổ', tài khoản tăng tiến rõ rệt, bước sang tháng 4/2022 mua nhà đổi xe - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Với người làm kinh doanh, đầu tư, bản mệnh có thêm nhiều mối làm ăn khả quan. Các hợp đồng được ký kết thuận lợi hơn, giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như bản thân.

 

Với người làm kinh doanh buôn bán, đây cũng là một tháng buôn may bán đắt với bạn. Các đơn hàng được xử lý trơn tru, nhập vào hay xuất ra đều đạt doanh thu khả quan.

Tuổi Mão

Bước qua năm 2022 này, cuộc sống tuổi Mão sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Người tuổi Mão vốn không quá tham vọng tiền bạc nhưng trong thời gian tới con đường tài vận của họ sẽ thịnh vượng bất ngờ. 

Bước sang tháng 4/2022, tuổi Mão sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu. Những sự cố gắng trong thời gian qua chính thức được đền đáp xứng đáng.  Cụ thể, vào đầu tuần này công việc của tuổi Mão bất ngờ lội ngược dòng, mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi, kéo theo nhiều hỷ sự giúp tinh thần tuổi Mão phấn chấn. Đặc biệt, từ giờ đến tháng 6/2022, tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, càng làm càng nhiều tiền, đủ để sống thoải mái dư dả bên gia đình.  

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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