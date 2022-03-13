Được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên trong 25 ngày tới, dù làm công hay làm chủ 3 con giáp cũng có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 21:36

Tử vi 25 ngày tới này cho biết, 3 con giáp này sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội.

Tuổi Hợi

25 ngày tới này, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với tháng 2, công việc tới tay còn hỏng, tháng 4 này, đặc biệt là tuần đầu tiên của tháng 5, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại. 

Tử vi 25 ngày tới này cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo.May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn… 

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất tính cách bộc trực, ngay thẳng. Trong công việc, họ có tinh thần trách nhiệm, nói được, làm được.

Họ là người chí công vô tư, làm việc bằng cái tài và cái tâm. Vì vậy, nhiều người thích hợp tác làm ăn với họ. Người sinh ngày Âm lịch này có vận quý nhân vượng, được nhiều người tốt giúp đỡ.

Được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên trong 25 ngày tới, dù làm công hay làm chủ 3 con giáp cũng có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Dù gặp khó khăn đến đâu, họ vẫn giữ được bình tĩnh và luôn tìm nhiều cách để vươn lên trong cuộc sống cũng như công việc. Người sinh ngày Âm lịch này này làm kinh doanh may mắn tìm được những đối tác đáng tin cậy và có thể gắn bó lâu dài.

25 ngày tới đa phần họ có sự nghiệp ổn định, thu nhập tăng đều qua từng năm và tích cóp được khối tài sản đáng mơ ước.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn ngông cuồng, có yêu cầu cực kỳ cao về chất lượng cuộc sống. Vì vậy, con giáp này không thể làm gì nếu không có tiền bạc hỗ trợ phía sau.

 

Họ kiếm được, tiêu cũng xứng đáng. Họ có kế hoạch tài chính khá bền vững và ổn định, ít khi phải rơi vào cảnh nợ nần, vay mượn.

Người tuổi này giao thiệp rộng, tính tình hào phóng, có nhiều bạn bè. Chỉ cần gặp thời con giáp này sẽ hành động ngay lập tức, tìm đúng chỗ, đúng người, tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo tới.

 

Họ cũng là những bậc thầy về đầu tư, sẽ không dừng lại vì những món lợi nhỏ trước mắt mà sẽ nghĩ đến việc biến khoản tiền nhỏ thành khoản tiền lớn.

 

Nhìn chung, người tuổi Dần có tầm nhìn rất dài hạn. Chính nhờ vậy mà con giáp tuổi Dần được xướng tên trong danh sách những con giáp có kỹ năng kiếm tiền tốt nhất.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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