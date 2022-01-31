Đúng vào ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần, phước lộc đầy nhà, 3 con giáp ngập trong tiền tài, vận may bao phủ, chuyện vui liên tiếp kéo đến tận cửa nhà

Trong ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần, 3 con giáp may mắn tài lộc đầy nhà, phúc đức tề tựu. Bản mệnh sau một năm làm việc vất vả đã nhận được những "quả ngọt" xứng đáng, tận hưởng cuộc sống ấm no bên gia đình.
- Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 31/1/2022, thời vận đã đến, 3 con giáp Cát khí căng tràn, tài lộc xuôi thuận, chạm đến ngưỡng cửa của hạnh phúc, viên mãn
- Tử vi thứ Hai ngày 31/1/2022 của 12 con giáp: Tý - Tuất hỷ khí tràn lan, tài lộc xuôi thuận, Dậu vướng phải tiểu nhân, cẩn thận tiền của
Tuổi Thân
Người tuổi Thân trong ngày mùng 2 Tết vận trình phất lên, may mắn tràn ngập. Bên cạnh khoản tiền lương thưởng mà con giáp có được sau một năm làm việc vất vả, bạn còn có thể nhận thêm nhiều niềm vui tài lộc từ những người xung quanh mang lại như tiền biếu tết, mừng tuổi. Các công việc tay trái của Thân cũng bỗng chốt phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh thỏa sức chi tiêu, tận hưởng một cái tết trọn vẹn.
Chuyện tình cảm của Thân cũng có nhiều khởi sắc. Con giáp nếu còn độc thân thông qua giới thiệu, mai mối sẽ tìm thấy nửa kia phù hợp, xây dựng một cái kết đẹp trong tương lai.
Tuổi Dần
Ngày mùng 2 Tết của người tuổi Dần diễn ra vô cùng tốt đẹp. Con giáp tuy không cần làm việc nhưng tiền tài vẫn ồ ạt chảy vào túi nhờ cách sắp xếp công việc thông minh. Dần vốn rất được lòng cấp trên nên chuyện thăng quan tiến chức sẽ là điều hiển nhiên xảy đến. Đây là thời gian tốt để bạn đi chúc Tết mọi người, xây dựng thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp.
Tuổi Dần nên chú ý sức khỏe vào thời điểm này. Các hoạt động vui chơi giải trí giúp bạn giải tỏa căng thẳng nhưng cũng nên ở mức độ vừa phải để tránh làm ảnh hưởng đến bản thân mình.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão nhận lộc trời ban, vui vầy hạnh phúc trong mùng 2 Tết âm lịch. Con giáp may mắn vào ngày này có thể thử sức ở những trò chơi may rủi vì nhiều khả năng sẽ thắng lớn, kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra, bản mệnh còn có dịp gặp gỡ lại những người đã rất lâu không liên lạc. Đây có thể là quý nhân giúp đỡ cho con đường sự nghiệp của bạn trong năm mới.
Mão được khuyên là nên cân bằng việc ăn uống của mình. Ngày tết không nên quá bận tâm đến chuyện cân nặng nhưng con giáp cũng nên kết hợp với việc luyện tập để có một diện mạo tốt nhất khi quay lại cuộc sống hằng ngày.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.