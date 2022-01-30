Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 31/1/2022, hưởng trọn vận xui, 3 con giáp tài lộc đứt đoạn, thị phi ngập tràn, vướng phải hàm oan khó lòng hóa giải

Tâm linh - Tử vi 30/01/2022 11:45

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Hai ngày 31/1/2022, 3 con giáp xui xẻo bị tiểu nhân đeo bám, tiền tài sa sút, vận trình lao dốc không phanh. Bản mệnh cần suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra mọi quyết định để tránh những sai lầm đáng tiếc.

Tuổi Thìn

Vào thứ Hai, người tuổi Thìn vận trình ảm đạm, gặp toàn vận xui. Con giáp nên cẩn thận trước những cạm bẫy của tiểu nhân giăng sẵn nhằm phá hoại tiền đồ của bạn. Thìn nên biết dừng lại đúng lúc bởi sự tham lam chỉ gây cho bạn những áp lực vô hình và vô tình hại đến những người xung quanh. Vận mệnh phía trước khá đen đủi, con giáp nên cẩn thận thì hơn.

Các mối quan hệ giữa Thìn với gia đình và những người xung quanh cũng gặp nhiều vấn đề. Các hiểu lầm chồng chất khiến ấn tượng về bạn không mấy tốt đẹp, Thìn cần thông qua hành động để “rửa oan” cho chính mình.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thứ Hai có vẻ là một ngày không mấy thuận lợi với người tuổi Tỵ. Con giáp dù đã chính thức được nghỉ Tết nhưng vẫn phải vướng bận nhiều điều về công việc do chưa được hoàn thành triệt để lúc trước. Bạn trở nên cáu kỉnh và dễ nổi nóng với những người xung quanh. Điều này rất không tốt cho những ngày vui sắp tới, con giáp nên tập trung hoàn thành sớm công việc và tận hưởng thời gian bên gia đình.

Chuyện tình cảm của con giáp mấy thuận lợi. Đặc biệt, người độc thân có lẽ vì quá cố chấp với 1 hình mẫu nào đó mà chưa tìm được người như ý. Con giáp được khuyên là nên hài lòng với thực tại và trân trọng những gì trước mắt.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Trong thứ Hai, người tuổi Thân vận trình ảm đạm, xui rủi phủ đầy. Con giáp mắc sai lầm nghiêm trọng khiến cho mọi công sức của con giáp đổ sông đổ bể. Thân nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định quan trọng vì có thể sẽ ảnh hưởng đến cả vận mệnh sau này của bạn.

Tết đến xuân về nhưng những mâu thuẫn trong gia đình Thân vẫn không thể tan biến. Con giáp xui xẻo này nên dành thời gian để tìm hiểu nguyên nhân và trò chuyện thẳng thẳng để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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