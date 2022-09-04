Đúng vào hôm nay, Chủ nhật ngày 4/9/2022: TOP 3 con giáp ngập tràn may mắn, phúc khí hưng vượng, tay trái ôm vàng, tay phải lượm bạc, tiền bạc rủng rỉnh, ngược dòng ngoạn mục

Tam Hợp cục trợ mệnh giúp Tý thăng tiến trong công việc, đặc biệt là những bạn làm việc mà phải giao tiếp nhiều. Người làm ăn buôn bán có tài lộc bất ngờ, hàng hóa bán đắt như tôm tươi nhờ khéo ăn khéo nói, không “chặt chém” quá đáng, khách mua 1 lần thì sẽ có lần 2. Người làm công chức thì sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không trốn tránh trách nhiệm cũng không đùn đẩy.

Tử vi hôm nay có nói, đây là thời điểm được đánh giá là cát lành đối với người tuổi Tý. Giai đoạn này, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Tử vi hôm nay ngày 31/8/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế khá tốt, vận mệnh tuổi Sửu sẽ thay đổi đáng kể, vận may bắt đầu tan chảy và chạy đến tuổi Sửu với tốc độ chóng mặt.

Nhờ vận khí khởi sắc, Tý gặp lợi trong các mối quan hệ tập thể, hợp tác. Với việc mở rộng mối quan hệ Tý cũng tăng cường cơ hội gặp được quý nhân, hữu ích cho con đường mà bạn đang đi. Nhờ tinh thần thoải mái, tích cực nên Tý làm gì cũng nhanh hơn, cải thiện hiệu suất tốt. Chính vì vậy mà đường tài lộc ngày càng khởi vượng.

Trong sự nghiệp, Sửu sẽ đạt được thành tựu mà mình mong ước bao lâu nay, bên cạnh đó tiền tài vật chất cũng theo đó mà ngày càng tăng thêm. Đối với những người có tham vọng, trong thời gian này, họ sẽ ngồi được vị trí cao nhất và đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Người làm kinh doanh buôn bán đón nhận nhiều vận may. Sửu có cát khí nên có thể phát hiện ra cơ hội kiếm tiền trong lúc mọi người còn chưa nhìn thấy. Có quá nhiều lợi thế bày ra trước mắt Sửu. Chỉ cần con giáp này biết nắm bắt thì sẽ phát lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão luôn kiên nhẫn hơn người khác. Họ không vội làm bất cứ điều gì, luôn giữ được sự bình tĩnh để xử lý và đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát của mình. Trong hôm nay, những người này sẽ phát triển tốt hơn.

Người tuổi Mão đón nhận nhiều tin tích cực trong hôm nay, đặc biệt là về tài lộc. Thời điểm này, Mão không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập của bạn rất khả quan. Chẳng những lương ổn định mà nguồn thu bên ngoài từ khoản tiền thưởng, nghề phụ cũng giúp Mão có tài chính dư dả.

Sự may mắn của Mão đến một phần nhờ việc con giáp này luôn có ý thức tốt về tài chính. Mão luôn có kế hoạch đề phòng, chuẩn bị trước với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Vì vậy Mão không bao giờ rơi vào cảnh bị động. Cảm hứng tràn trề, là ngày có quý nhân phù trợ, chỉ cần bạn có ý tưởng hay thì cứ mạnh dạn đưa ra, biết đâu lại trở thành điểm sáng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.