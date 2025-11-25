Đúng thứ Tư, thứ Năm (26-27/11): 3 con giáp Thịnh Vượng vây quanh, sự nghiệp thăng tiến, kinh doanh phát đạt, tiền vào đầy tay

May mắn ngập tràn nên tuổi Mùi làm việc gì cũng đều suôn sẻ và sảng khoái. Do đó, vận trình tài lộc sáng rực. Có vẻ như, những hạng mục đầu tư của con giáp này đều thu về kết quả một cách tốt đẹp, từ đó có thể nâng cao được nguồn tài chính hiện tại.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tiến triển tốt đẹp và nhiều tin vui. Cả hai dường như đang dự định tiến tới hôn nhân trong khoảng thời gian này sau khoảng thời gian dài tìm hiểu. Ngoài ra, tình cảm vợ chồng không vì những lời đồn bên ngoài mà xa cách nhau.

Theo tử vi, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần nghị lực, bản lĩnh, có khao khát và đam mê mạnh mẽ với việc kiếm tiền. Trong ngày này là giai đoạn Dần đặt dấu mốc cho sự phát triển bứt phá chưa từng có, tuổi Dần bước vào thời điểm mở cửa đón tài lộc mạnh nhất tháng. Công việc diễn ra trôi chảy, gặp hung hóa cát, vận trình thăng thiên như diều gặp gió, bạn làm gì cũng có người hỗ trợ, đặc biệt là các kế hoạch đang cần chốt hoặc xin phê duyệt.

Tài lộc của tuổi Dần tăng nhanh trong giai đoạn này, dù làm gì cũng gặt hái những thành tựu rực rỡ, nhất là với người kinh doanh hoặc làm việc tự do sẽ thấy lợi nhuận tăng vù vù. Các khoản thu lớn nhỏ liên tục xuất hiện, giúp bạn giải tỏa áp lực tiền bạc và thậm chí còn có dư để tích lũy. Đây là hai ngày “giàu không cản nổi”, tuổi Dần càng chủ động thì càng thu lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!