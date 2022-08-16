Đúng Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp phất lên thấy rõ, gặp chuyện rủi hóa lành, quý nhân chiếu cố, vàng chất đầy kho, tình tiền thăng hoa cùng lúc

Rằm tháng 8 âm lịch sắp tới, tử vi dự đoán đây khoảng thời kì tràn đầy may mắn đối với bản mệnh của người tuổi Tý, cho dù là người theo con đường sự nghiệp hay công danh đều nhận được khoản tiền dư dả. Với người làm thuê ăn lương, dù vướng phải chút ít khó khăn nhưng sau đó bạn tìm được hướng khắc phục và khẳng định được vị thế của bản thân. Thậm chí, những thành công bản mệnh gặt hái được lúc này còn làm lãnh đạo vô cùng vui mừng và quyết định dành cho bạn một khoản thưởng nóng.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, phương diện tài chính mang tín hiệu khởi sắc vào cuối tuần. Bản mệnh nhận khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm yên trước đó. Hãy tiếp tục mang hướng đầu tư thông minh để tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

Bước vào tháng Trung Thu, cụ thể vào ngày Rằm tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Sửu do được Tài Tinh soi chiếu và Thần Tài phù hộ nên sẽ có tài vận vượng phát hơn những con giáp khác. Đồng thời, con giáp này là người tỉ mỉ, tháo vát và có các mối quan hệ rộng rãi nên luôn có nhiều bạn bè và quý nhân giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Thời gian này, tài lộ của người tuổi Sửu vô cùng rộng mở, cho dù là Chính Tài hay Thiên Tài đều có những khoản thu nhập không nhỏ. Tiền bạc không ngừng chảy về túi con giáp này. Người tuổi Sửu không còn phải “buồn phiền vì thiếu tiền” nữa.

Tuổi Tuất

Nếu như ở thời điểm hiện tại, tuổi Tuất đang gặp khó trong công việc, kinh doanh ngưng trệ thì sắp tới đây người tuổi Tuất sẽ thành công rực rỡ.

Chỉ cần kiên nhẫn theo đuổi đam mê, nhiệt huyết với công việc, người tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng. Không chỉ quý nhân giúp đỡ mà Thần Tài luôn theo gót, nên tuổi Tuất có thể tự tin nắm chắc phần thắng trong tay, tiền về ngập túi, tài lộc như thác đổ đúng Rằm tháng 8 âm lịch.

Vận thế của tuổi Tuất này trong Rằm tháng 8 âm lịch tương đối thuận lợi, 3 con giáp phất lên thấy rõ. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.