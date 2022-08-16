Dịp Tết Trung thu: Top 3 con giáp được phúc tinh cao chiếu, tài lộc dồi dào, vượt Vũ Long Môn tiên tiêu không hết, gia đình sung túc thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 16:22

Tết Trung thu sắp tới, với 3 con giáp này bất kể làm việc gì thì cũng thuận "buồm xuôi gió" , tiền tài rủng rỉnh, cuộc sống sung túc giàu sang.

Tuổi Tị

Tết Trung thu năm nay chính là khoảng thời gian khởi điểm cho những may mắn của tuổi Tị, khi mà vận tài lộc hanh thông rực rỡ cho đến tận cuối năm nay cơ. Bản mệnh cứ chuẩn bị may túi 3 gang đi mà đựng tiền thôi.

Do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng của con giáp này tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Tị có thể trở thành đại gia lắm tiền nhiều của.

Dịp Tết Trung thu: Top 3 con giáp được phúc tinh cao chiếu, tài lộc dồi dào, vượt Vũ Long Môn tiên tiêu không hết, gia đình sung túc thịnh vượng - Ảnh 1
Tháng 8 âm lịch và dịp Tết Trung thu, được phúc tinh cao chiếu, người tuổi Tý sẽ đón nhận nhiều nhân duyên và cơ may hiếm có (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cũng là con giáp nằm trong top con giáp giàu phất lên nhân dịp  Tết Trung thu. Dù thường nhật bản mệnh tỏ ra khá trầm lặng, nhưng tương tự ko sở hữu tức là bạn ko nuôi tham vọng.

Nếu như khoảng thời kì trước đó, nhiều biến cố bất thần xảy ra khiến cho bạn chưa thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình thì từ giờ tới Trung thu chính là một thời khắc vô cùng thích hợp đấy.

Dịp Tết Trung thu: Top 3 con giáp được phúc tinh cao chiếu, tài lộc dồi dào, vượt Vũ Long Môn tiên tiêu không hết, gia đình sung túc thịnh vượng - Ảnh 2
 Sự nghiệp tuổi Ngọ họ sẽ rộng mở và thăng tiến hết mức, luôn vượng vận quý nhân phù trợ (Ảnh minh họa: Internet)

 

Tuổi Tuất

 

Thời gian trước dịp Trung thu, vận thế của người tuổi Tuất không có gì nổi bật, chuyện khó khăn cũng từ giai đoạn này.

 

Nhưng đến dịp Tết Trung thu thì vận thế sẽ khởi sắc, chuyện không vui gì cũng qua hết, nỗ lực bao lâu nay sẽ được đền đáp. Những ai làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, ai làm công ăn lương sẽ gặp vận may trong công việc, thăng quan tiến chức không xa. Đến Trung Thu thì vận thế sẽ khởi sắc, chuyện không vui gì cũng qua hết, nỗ lực bao lâu nay sẽ được đền đáp.

Dịp Tết Trung thu: Top 3 con giáp được phúc tinh cao chiếu, tài lộc dồi dào, vượt Vũ Long Môn tiên tiêu không hết, gia đình sung túc thịnh vượng - Ảnh 3
Tháng 8 âm lịch, tuổi Tuất  được Tam hợp tinh chiếu mệnh nên vận số bắt đầu chuyển biến tích cực.(Ảnh minh họa: Internet)

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

Bước sang tháng Trung Thu (tháng 8 âm lịch), 3 con giáp tài vận đi lên, gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng hoa “như cá chép hóa rồng”

Bước sang tháng Trung Thu (tháng 8 âm lịch), 3 con giáp tài vận đi lên, gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng hoa “như cá chép hóa rồng”

Đúng vào tháng Trung thu (tháng 8 âm lịch), 3 con giáp này càng nhận được phúc lộc trời ban, tài lộc khắp người, giàu sang nức tiếng, sống trong nhung lụa, tiền đổ đầy két

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