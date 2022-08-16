Dịp Tết Trung thu: Top 3 con giáp được phúc tinh cao chiếu, tài lộc dồi dào, vượt Vũ Long Môn tiên tiêu không hết, gia đình sung túc thịnh vượng

Tết Trung thu sắp tới, với 3 con giáp này bất kể làm việc gì thì cũng thuận "buồm xuôi gió" , tiền tài rủng rỉnh, cuộc sống sung túc giàu sang.
- Mùa Trung thu này, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như trăng rằm, tài lộc nhiều vô kể, đi đến đâu tiền theo đến đó, xe tải chở cũng không hết tiền, vui chơi thả ga mua sắm không cần nhìn giá
- Tử vi dự báo cuối tháng 7 âm lịch, Thiên Hoàng chiếu mệnh, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, cuộc sống dư dả, gặp vận đào hoa, thay thời đổi vận, đón lộc nhận tài, tình duyên viên mãn
Tuổi Tị
Tết Trung thu năm nay chính là khoảng thời gian khởi điểm cho những may mắn của tuổi Tị, khi mà vận tài lộc hanh thông rực rỡ cho đến tận cuối năm nay cơ. Bản mệnh cứ chuẩn bị may túi 3 gang đi mà đựng tiền thôi.
Do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng của con giáp này tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Tị có thể trở thành đại gia lắm tiền nhiều của.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ cũng là con giáp nằm trong top con giáp giàu phất lên nhân dịp Tết Trung thu. Dù thường nhật bản mệnh tỏ ra khá trầm lặng, nhưng tương tự ko sở hữu tức là bạn ko nuôi tham vọng.
Nếu như khoảng thời kì trước đó, nhiều biến cố bất thần xảy ra khiến cho bạn chưa thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình thì từ giờ tới Trung thu chính là một thời khắc vô cùng thích hợp đấy.
Tuổi Tuất
Thời gian trước dịp Trung thu, vận thế của người tuổi Tuất không có gì nổi bật, chuyện khó khăn cũng từ giai đoạn này.
Nhưng đến dịp Tết Trung thu thì vận thế sẽ khởi sắc, chuyện không vui gì cũng qua hết, nỗ lực bao lâu nay sẽ được đền đáp. Những ai làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, ai làm công ăn lương sẽ gặp vận may trong công việc, thăng quan tiến chức không xa. Đến Trung Thu thì vận thế sẽ khởi sắc, chuyện không vui gì cũng qua hết, nỗ lực bao lâu nay sẽ được đền đáp.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.