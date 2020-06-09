Đúng ngày Rằm tháng 4 nhuận, 3 con giáp được Thần Tài đổ lộc, tiền rụng như sung

Tâm linh - Tử vi 09/06/2020 05:21

Đúng ngày Rằm tháng 4 nhuận, có 3 con giáp được Thần Tài ưu ái đường tiền bạc. Vạn sự như ý, mọi chuyện hanh thông, bạc tiền khắp lối.

Đây là 3 con giáp giàu có, may mắn nhất trong ngày Rằm tháng 4 nhuận.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính tình vui vẻ, được đồng nghiệp quý mến, sếp tôn trọng. Họ còn là người giàu lòng nhân ái, hay giúp đỡ đồng nghiệp, vừa có tài vừa có đức.

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Ngày Rằm tháng 4 âm lịch là đỉnh điểm thăng hoa trong vận thế của tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Ngày Rằm tháng 4 âm lịch là đỉnh điểm thăng hoa trong vận thế của tuổi Thân. Tài lộc dồi dào, tình duyên bung nở. Thần Tài sẽ cho họ cơ hội thăng tiến, người kinh doanh thì làm chỉ có lời chứ không thể lỗ. Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ trong hôm nay. Song hỷ lâm môn, tình tiền đều có đủ với tuổi Thân.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tài giỏi, khéo ăn nói, giỏi giải quyết tình huống khó khăn. Họ có tố chất lãnh đạo, làm chủ mọi chuyện.

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Theo tử vi con giáp, ngay ngày Rằm tháng 4 âm lịch, may mắn theo sát tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, ngay ngày Rằm tháng 4 âm lịch, may mắn theo sát tuổi Tuất. Nếu thật sự có năng lực và bản lĩnh thì thăng tiến là chuyện trong tầm tay của con giáp này. Họ chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ có được điều mong muốn. Không chỉ vậy, ngày Rằm này còn mang đến tin vui tài lộc, tiền bạc ầm ầm về tài khoản của tuổi Tuất.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là một trong 3 con giáp may mắn vào dịp Rằm tháng 4 này. Họ có cơ may tìm được hợp đồng béo bở, càng khẳng định năng lực của bản thân với cấp trên. Chỉ cần phát huy hết khả năng thì chắc chắn họ càng có vị trí vững chắc hơn.

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Tuổi Mão là một trong 3 con giáp may mắn vào dịp Rằm tháng 4 này - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc của người kinh doanh riêng cũng rất suôn sẻ. Người vừa đi làm vừa có việc làm thêm thì nên cân chỉnh thời gian để cùng lúc làm tốt cả hai việc. Nhưng trong thời gian này, tuổi Mão cũng nên để ý đến sức khỏe. Dù bạn làm việc hiệu quả, càng muốn kiếm nhiều tiền hơn, nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe.

Với tiền bạc dư dả, tuổi Mão nên tiết kiệm tích góp, để dành để đầu tư lớn sẽ sinh lời nhiều hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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