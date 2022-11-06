Đúng ngày Rằm tháng 10 âm lịch, hưởng trọn lộc trời, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, vơ vét sạch vận may trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 06:07

3 con giáp này giàu lên trông thấy, thăng quan tiến chức không ngừng trong ngày rằm tháng 10 âm lịch này.

Tuồi Ngọ

Đúng ngày Rằm tháng 10 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Ngọ càng ngày càng trở nên tốt đẹp. Con giáp tìm thấy nhiều cơ hội để đầu tư, kinh doanh. Khi thời cơ đến, Ngọ sẽ nhanh chóng hành động và thu về được một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Tài chính vững mạnh, cuộc sống của con giáp bớt đi áp lực, trở nên tươi sáng và nhiều niềm vui.

Vận tình duyên của người tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Con giáp độc thân có thể gặp được đối tưởng như ý, chuyện hỷ kéo đến tận của nhà. Còn đối với người đã lập gia đình, con giáp có tổ ấm hạnh phúc, viễn mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đúng ngày Rằm tháng 10 âm lịch, hưởng trọn lộc trời, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, vơ vét sạch vận may trong thiên hạ - Ảnh 1
Đúng ngày Rằm tháng 10 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Ngọ càng ngày càng trở nên tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đúng ngày Rằm tháng 10 âm lịch sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt. Con giáp sẽ nhận được rất nhiều may mắn và niềm vui cả trong công việc và cuộc sống. Thành công từ công việc liên tiếp đến mang lại cho Mão một khối tài sản khá lớn. Ngoài ra, những kế hoạch đầu tư kinh doanh diễn ra thành công và thuận lợi, bản mệnh không có quá nhiều trở ngại hay khó khăn.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng nhận được sự trợ giúp từ quý nhân và các mối quan hệ xung quanh. Dự đoán, một người đáng kính sẽ xuất hiện và cho bạn rất nhiều lời khuyên tốt cho tương lai sau này.

 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đúng ngày Rằm tháng 10 âm lịch sẽ được nhiều tài lộc trời cho, vận may đầy ấp. Con giáp sau một thời gian chật vật đã tìm ra cơ hội thăng tiến mới. Thân được ghi nhận về các nỗ lực, đóng góp, vì vậy con giáp cũng có cơ hội thăng tiến, đề bạt lên vị trí cao hơn.

Có thế, bản mệnh càng có tham vọng lớn thì khả năng thành công càng cao. Nếu đang ấp ủ kế hoạch, con giáp may mắn cân nhắc tiến hành ngay trong thời gian này để thu hái được nhiều thành công.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), 3 con giáp vượng vận quý nhân, tài lộc kéo đến, cả tuần vui vẻ hạnh phúc

Tử vi tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), 3 con giáp vượng vận quý nhân, tài lộc kéo đến, cả tuần vui vẻ hạnh phúc

Theo tử vi tuần mới cho thấy 3 con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, tài lộc ào ào kéo đến, cuối năm thêm sung túc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi thân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 50 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 5 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 6 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 7 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy