Đúng ngày Rằm tháng 10 (14/10 âm lịch): 3 con giáp tha hồ thụ lộc, Thần Tài tái thế, va đâu cũng nắm tiền lia lịa, lộc lá tưng bừng

Sang Rằm tháng 10, 3 con giáp này sẽ chính thức đổi đời, cuộc sống cực kỳ sung túc và may mắn. Hãy tận hưởng nốt những ngày cuối cùng nghèo khổ đi nhé!

Tuổi Hợi Sang ngày Rằm tháng 10, người tuổi Hợi thấy điểm sáng nhất là phương diện tình cảm. Gia đạo an yên, gia đình hòa hợp, hỷ sự liên miên như cưới hỏi, sinh thêm con cái… Những ngày qua, người thuộc con giáp này tiêu tốn khá nhiều chi phí cho việc mua sắm, trang trí nhà cửa cũng như nhiều khoản khác nhưng tiền bạc của bạn vẫn vô cùng rủng rỉnh. Ngoài ra, trong thời gian này mang tới tin vui về công danh, sự nghiệp, cơ hội thăng tiến. Dù có khởi đầu không như ý, nhưng kết quả cuối cùng vô cùng lạc quan. Tài vận khởi sắc trông thấy, nhưng thời điểm này vẫn nên hạn chế tham gia các dự án đầu tư mang tính mạo hiểm, tránh tham thì thâm. Nên tập trung hoàn thiện công việc chính, hứa hẹn thu về khoản tiền lương và thưởng mãn nguyện.

Sang ngày Rằm tháng 10, người tuổi Hợi thấy điểm sáng nhất là phương diện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Hiền lành, lương thiện lại sống nghĩa tình nên người tuổi Mão được lòng thiên hạ. Đây cũng chính là nguyên do vì sao họ thường được bề trên nuông chiều, quý nhân hỗ trợ hết lòng. Nhờ được thần tài ghé thăm, vận tài lộc của Mão sẽ đỏ chót trong ngày Rằm tháng 10. Vậy nên, hiện tại dù cơ cực, mệt mỏi đến mấy Mão cũng đừng bỏ cuộc. Hãy cứ hăng say làm việc, theo đuổi đam mê bạn sẽ được đáp đền xứng đáng. Lúc này, tiền xài thả ga, trở thành đại gia bạc tỷ chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này.

Nhờ được thần tài ghé thăm, vận tài lộc của Mão sẽ đỏ chót trong ngày Rằm tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Sự nghiệp của những người tuổi Tỵ trong ngày Rằm tháng 10 khá “phất”. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Quả chỉ ngọt khi bạn đổ mồ hôi, vì vậy, đừng thấy khó khăn, vất vả mà thoái chí, lùi bước. Thành công của bạn sẽ được đánh giá thông qua công sức mà bạn bỏ ra. Tuy nhiên, bạn không nên đầu tư mạo hiểm. Hãy dành một khoản đầu tư vừa phải, ít rủi ro và tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm, lợi nhuận sẽ vượt nhiều so với kỳ vọng của bạn. Ngoài ra, bạn cũng cần cẩn thận khi có ai đó hỏi vay tiền. Về tình cảm, dù đầu tắt mặt tối với công việc nhưng bạn luôn tạo ra sức hút mê người đối với người khác giới. Tình cảm của bạn cũng vì vậy mà tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, bạn không nên quá tham công tiếc việc, bởi như vậy chẳng mấy chốc mà bạn sẽ bị vắt kiệt sức, từ đó hiệu quả công việc cũng không cao. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thời gian để tập thể dục mỗi ngày, tránh để sức khỏe ảnh hưởng tới cuộc sống. Sự nghiệp của những người tuổi Tỵ trong ngày Rằm tháng 10 khá “phất”. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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