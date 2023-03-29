Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 30/3/2023, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp lộc lá tràn trề, tin vui tới tấp, kinh doanh một vốn bốn lời, vừa may vừa giàu

Tử vi thứ Năm ngày 30/3/2023 của 12 con giáp, Chính tài mang lại khoản tiền mà con giáp tuổi Tuất đang cần. Những ý tưởng kinh doanh cá nhân cũng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào nên bạn hãy chuẩn bị sẵn tâm thế để nắm bắt những cơ hội sắp tới nhé.

Tử vi tuổi Mão Tuổi Mão được Tam Hợp nâng đỡ nên kinh doanh rất lộc lá, làm những công việc tự do thì đầu óc thoải mái, an nhàn trong ngày thứ 5 này. Bạn hài lòng với những gì mình đang có, không tham lam cầu vinh nên được mọi người ủng hộ. Dù làm công việc gì thì cũng có lộc, không sợ sa cơ lỡ bước. Ngũ hành Thủy sinh Mộc báo tin vui cho đường tình cảm. Những bạn tuổi Mão độc thân sẽ cởi mở hơn, nhưng hãy cẩn trọng trước sự cả tin của bản thân và những thay đổi nhanh chóng. Các cặp đôi sẽ có khoảng thời gian say đắm mặn nồng. Thiên Tài tinh không khuyến khích tuổi này tham gia vào mấy trò đỏ đen dù có gặp may mắn đến đâu cũng dễ hao tài. Bạn kiếm ra tiền, nhanh nhẹn, hào phóng nhưng dễ mất tiền vì quá chú trọng vẻ bề ngoài và danh tiếng của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet Tử vi tuổi Thìn Quyết định liên quan tới tiền bạc khá sáng suốt khi con giáp tuổi Thìn có Chính tài nâng đỡ. Người làm kinh doanh gặp may mắn, có thể đi đúng hướng, mở rộng địa bàn, đạt được kết quả tốt trong công việc. Cần phải học cách kiên định hơn trong việc đưa ra quyết định của mình. Một vài suy nghĩ “lười biếng” sẽ xuất hiện thoáng qua, do đó, điều bạn cần làm chính là kiên trì củng cố lại tinh thần và ý chí. Những gì bạn ăn ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của bạn, do đó, nên quan tâm đến chất lượng của thực phẩm, không mua những loại thực phẩm kém giá trị dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet Tử vi tuổi Mùi Tuổi Mùi trong ngày gặp Thiên Ấn nên làm gì cũng nhanh nhẹn. Tuy nhiên điểm trừ lớn nhất ở bạn là sự ích kỷ. Làm việc gì cũng nên dùng cái tâm của mình, người tuổi này hay bị cô lập vì sự lạnh lùng. Nay nếu phải đi làm thì nên nghĩ thoáng một chút để bản thân được vui vẻ. Mặt sáng nhất trong ngày là đường tình cảm. Tuổi Mùi được Tam Hợp nâng đỡ nên tình cảm thăng hoa. Bạn đón nhận tin vui từ gia đình khiến tâm trạng phấn chấn cả ngày. Nhân cơ hội này bản mệnh có thể tiến hành việc tỏ tình, hẹn hò bởi khả năng thành công rất cao. Vận tài lộc lên dốc vùn vụt nhưng tuổi Mùi cũng phải cẩn trọng, đi ra ngoài nhớ bảo vệ tư trang thật kỹ, tránh mất mát. Nếu có điều kiện hãy gom tiền đi kiểm tra sức khỏe để kịp thời phát hiện bệnh tật và chữa trị. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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